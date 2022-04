CURIEUS | Etentje met Pim Fortuyn, accountant verbaasd over dure sigaren

In Elsevier blikt ondernemer Peter Langendam (72) terug op zijn vriendschap met Pim Fortuyn. Op 6 mei is het 20 jaar geleden dat de flamboyante politicus, hoogleraar en columnist werd vermoord. Langendam over een etentje met Fortuyn: ‘Mijn accountant vond het nogal raar dat we voor 120 gulden sigaren hadden gerookt.’

In de recente tv-serie “Het jaar van Fortuyn” wordt Langendam door acteur Frank Lammers neergezet als een tamelijk ordinaire man. De ondernemer in kwestie is er niet gelukkig mee, laat hij in Elsevier weten. ‘Ik ben als een woonwagenbewoner neergezet, een tokkie, die oesters slurpt en scheldt en tiert. Dat doet geen recht aan mij. Ik ben geen ordinaire man. Ik ben vijftig jaar getrouwd. Ik heb drie mooie kinderen grootgebracht, die allemaal hebben gestudeerd. Ik heb zeven lieve kleinkinderen. Ik kom zelf uit een academische familie. Ik begrijp best dat je zo’n serie pakkend moet maken, maar moet ik dan als één of andere aso worden weggezet?’

Lange loopbaan

Langendam studeerde technische natuurkunde in Eindhoven. Later promoveerde hij in Leiden. Al tijdens zijn studie was Langendam gaan werken bij het befaamde FOM-laboratorium van natuurkundige Jaap Kistemaker, een pionier op het gebied van uraniumverrijking. Na een paar jaar stapte hij over naar Philips Semiconductors, het onderdeel dat chips produceerde. Bij Philips had Langendam voornamelijk commerciële functies. Daarna zette hij voor een Amerikaans technologieconcern een Europese organisatie op. Eind 1988 begon hij bij de PTT, een jaar voordat het staatsbedrijf zou worden verzelfstandigd. Hij bleef daar in diverse functies zeven jaar. Vervolgens werd Langedam ondernemer. Het laatste bedrijf dat hij oprichtte, in 1998, was Semiconductor Ideas to the Market (ItoM), dat uitvindingen doet. Hij is nog aandeelhouder, maar bemoeit zich er niet meer mee. Zoon Jeroen is er directeur.

Etentje

Langendam leerde Fortuyn begin jaren negentig kennen toen hij directeur was van PTT Post Logistiek. Zijn hoofd personeelszaken was aan het promoveren en zei dat Langendam eens met zijn promotor moest praten. Dat was Pim Fortuyn. Het klikte meteen. Twee dagen later volgde er een etentje in restaurant Loos in Rotterdam. Langendam betaalde het. ‘Mijn accountant vond het nogal raar dat we voor 120 gulden sigaren hadden gerookt’, zegt hij in Elsevier. ‘Ze hadden daar Hajenius-sigaren, voor 15 à 20 gulden per sigaar. Dan gaat het hard, zeker als je ze niet helemaal oprookt.’

Nadat Fortuyn enkele maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 uit Leefbaar Nederland was gezet, moedigde Langendam de Rotterdamse politicus aan een eigen partij op te richten. Dat werd de LPF. Langendam werd partijvoorzitter. Negen dagen na de moord trad hij af.

Bron: Elsevier