Klein aantal bedrijven met langdurige problematische schulden

Minder dan één procent van alle bedrijven heeft een hogere schuldenlast dan voor de coronacrisis. Dit meldt het CBS op basis van nadere analyses van de conjunctuurenquête onder bedrijven met 5 of meer werkzame personen, die begin april werd gehouden.

Het merendeel van de bedrijven beoordeelt hun schuldenlast als lager of ongeveer even hoog dan voor de coronacrisis. Zij geven vooral aan dat de schuldenlast van een gewenste omvang is en niet wordt verminderd. 15 procent van alle bedrijven geeft aan niet te weten op welke termijn hun schuldenlast naar een gewenste omvang verminderd kan worden.

5 jaar

Bedrijven die hun schuldenlast problematisch vinden en hogere schulden hebben dan voor de coronacrisis, geven wel vaker aan meer dan 5 jaar nodig te hebben om hun schulden terug te brengen naar een gewenste omvang, maar het gaat hier om een kleine groep bedrijven.

Sectoren

Bedrijven in de bouwnijverheid gaven het vaakst aan dat hun schuldenlast afgenomen is. In de landbouw, bosbouw en visserij zagen per saldo meer ondernemers de schuldenlast toenemen in vergelijking met de meting in juli 2021.In door de coronacrisis zwaar getroffen branches, zoals de horeca en cultuur, sport en recreatie, steeg het percentage bedrijven dat per saldo de schuldenlast als lager beoordeelde ook flink. Vergeleken met andere sectoren is in deze branches het percentage bedrijven dat de schuldenlast beoordeelt als hoger dan voor de coronacrisis en problematisch, nog wel groter. Dat geldt ook voor de sector overige dienstverlening.

Minder positief

Uit aanvullende analyses blijkt dat bedrijven die op 31 december 2021 vanwege de coronacrisis bijzonder uitstel van belastingbetaling hadden, naar verhouding minder positief zijn in hun oordeel over de schuldenlast dan bedrijven die geen uitstel van belastingbetaling (meer) hadden.

Bron: CBS