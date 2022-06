Suriname gaat btw heffen

Als laatste land in het Caraïbisch gebied voert Suriname per 2023 btw in. Het algemeen tarief wordt 15 procent. Dat is in lijn met wat landen in de regio gemiddeld heffen.

Er geldt een nulprocentstarief voor de uitvoer van goederen en voor diensten aan in het buitenland woonachtige of gevestigde afnemers. Ook eerste levensbehoeften zoals elektriciteit, gas, water, openbaar vervoer, ziekenhuisdiensten en geneesmiddelen, zijn vrijgesteld.

Trend

In de memorie van toelichting op het wetsontwerp, dat deze week is aangeboden aan de Nationale Assemblee, staat dat invoering van btw past in een wereldwijde trend om een verschuiving te doen plaatsvinden van directe naar indirecte belastingheffing. In het Caraïbisch gebied waren de Bahama Eilanden in 2015 het laatste land dat btw invoerde. Alleen Suriname kende deze belasting nog niet. Daar komt nu dus op 31 december 2022 een einde aan. Volgens Dagblad Suriname staat invoering niet ter discussie. De uitdaging is wel om werkbare en uitvoerbare heffing in het leven te roepen, aldus de krant.

Vooraftrek

De verwachting is dat bij een correcte invoering ongewenste inflatoire effecten op prijzen beperkt zullen blijven. Dit is ook de ervaring geweest in andere landen in de regio. BTW-tarieven lopen sterk uiteen in de Caraïben. Barbados kent met 17,5% het hoogste tarief, de Bahama’s hebben met 7,5% het laagste. Net als in Nederland kent het Surinaamse wetsvoorstel de systematiek van vooraftrek btw door ondernemers.