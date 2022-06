Vrouwenquotum EU strenger dan Nederlandse

40 procent van de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven in Europa moet straks vrouw moet zijn. Of zowel een derde van de commissarissen als een derde van de leden van de raad van bestuur dient vrouw te zijn. Dit Europese quotum gaat verder dan het Nederlandse.

Sinds 1 januari geldt in Nederland dat een derde van commissarissen van grote bedrijven vrouw zijn. Dat moet dus 40 procent worden. Het principe-akkoord van de EU-landen met het Europees Parlement moet nog wel worden goedgekeurd door de nationale parlementen van de lidstaten. Gebeurt dit, dan moeten bedrijven die het quotum niet halen vrezen voor strafmaatregelen. Zo kan een lidstaat boetes opleggen of de benoeming van mannen in bedrijven blokkeren tot er genoeg vrouwen zijn.

Uitstel

De verwachting is dat het quotum in de praktijk niet veel voor Nederlandse bedrijven zal veranderen. Nederland krijgt twee jaar langer de tijd om het doel van de EU te halen, omdat het zelf al aan de slag was gegaan met zo’n quotum. In veel andere EU-landen is er nog wel een hoop werk aan de winkel. In Cyprus bijvoorbeeld is gemiddeld nog maar een op de twaalf bestuurders van grote bedrijven vrouw. In de EU ligt dat gemiddelde op drie van de tien bestuurders.