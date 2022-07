Ambtenaar Belastingdienst aangehouden in corruptieonderzoek

De Rijksrecherche heeft afgelopen maandag in Amsterdam een 52-jarige ambtenaar van de Belastingdienst aangehouden op verdenking van ambtelijke corruptie, computervredebreuk, valsheid in geschrift, schending van zijn geheimhoudingsplicht en witwassen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).



Onderzoek: onrechtmatig gebruik werkaccount

Het onderzoek naar de belastingambtenaar begon in maart van dit jaar, naar aanleiding van onderschepte cryptoberichten van berichtendienst SKY-ECC. Daaruit ontstond een vermoeden dat de man tegen betaling informatie uit systemen van de Belastingdienst kon opvragen en leveren.

Verder onderzoek door de Rijksrecherche leverde het vermoeden op dat de Amsterdammer zijn werkaccount onrechtmatig gebruikte, omdat hij zocht op zaken die niets met zijn normale werk te maken hebben. Volgens het OM is daarmee juridisch sprake van computervredebreuk en schending van de geheimhoudingsplicht.

Grote hoeveelheid contant geld

Onder leiding van een rechter-commissaris is de woning van de verdachte ambtenaar in Amsterdam doorzocht. Daarbij vond de recherche ruim 900.000 euro aan contant geld, dat in beslag is genomen.

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

De verdachte belastingambtenaar is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die hem 14 dagen in bewaring heeft gesteld. Eén of meer extra aanhoudingen worden niet uitgesloten, meldt het OM. Dat zal afhangen van het verdere onderzoek. In het belang van dat onderzoek zijn aan de verdachte beperkingen opgelegd.

Bron: OM