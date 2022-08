Zakelijke rijders willen nu verhoging kilometervergoeding

De Vereniging van Zakelijke Rijders (VZR) roept werkgevers op om nu al de onbelaste kilometervergoeding op te schroeven naar 21 cent per kilometer. ‘Werknemers betalen de hoogste prijs voor hun mobiliteit.’

Desondanks zijn de vooruitzichten voorzichtig positief, aldus de VZR. ‘Er lijkt een einde aan het chiptekort en de brandstofprijzen staan niet langer op recordhoogte.’ De leveringsachterstanden zijn echter aanzienlijk en worden nu pas mondjesmaat ingehaald. ‘Deze achterstanden in combinatie met de wereldwijde inflatie en personeelstekorten zorgen ervoor dat wij hogere prijzen voor nieuwe auto’s voorzien.’ En dat maakt ook gebruikte auto’s duurder, want de vraag blijft groot.

Kostenniveau van 2006

De brandstofprijzen zijn wel gedaald, maar nog altijd hoog. ‘Helaas werken de meest werkgevers nog met een kilometervergoeding van € 0,19 die op het kostenniveau van 2006 is gebaseerd. De zeer bescheiden verhoging naar € 0,21 wordt pas in januari wettelijk ingevoerd.’ En dan spelen de hoge energiekosten ook de elektrische rijder nog parten. ‘Spekkopers lijken de elektrische rijders mét zonnepanelen, zij rijden bijna gratis. Helaas is de wachttijd voor zonnepanelen inmiddels ook opgelopen tot circa zes maanden.’

Mobiliteit fiscaal stimuleren

VZR-voorzitter Jan van Delft is somber: ‘Wij zien dat werknemers de hoogste prijs betalen voor hun mobiliteit. Bijtelling wordt hoger door prijsverhogingen van auto’s en de kilometervergoeding is verre van realistisch. We roepen werkgevers dan ook op om de kilometervergoeding direct te verhogen en de inflatiecorrectie mee te nemen in de vaststelling van de lonen en salarissen. Ook roepen wij het kabinet op in de fiscale sfeer de mobiliteit van de werkende Nederlander te stimuleren, dit in het belang van de BV Nederland en het voorkomen van een recessie.’