Ondernemer naar Hoge Raad om onbelaste gezonde lunch

Rob Baan, eigenaar van tuinbouwbedrijf Koppert Cress, wil naar de Hoge Raad om af te dwingen dat zijn gratis gezonde bedrijflunches onbelast zijn. De fiscus ziet de voeding als loon in natura waardoor de ondernemer er 80% belasting over betaalt.

Baan wil dat zijn medewerkers tussen de middag gezond eten. In zijn bedrijf dus geen kroketten en ander ongezonde kost maar veel groentes, fruit en salades. De 200 medewerkers van Koppert Cress krijgen dit tussen de middag gratis aangeboden. De Belastingdienst ziet dit – per medewerker kosten de lunches 800 euro op jaarbasis – als loon in natura. Met €160.000 euro overschrijdt Baan ruim de vrije ruimte die de werkkostenregeling biedt (3% van de eerste €400.000 van de totale loonsom, oftewel €12.000 euro). Het betekent dat de ondernemer over €148.000 euro 80% belasting heeft moeten betalen. Daar is hij het niet mee eens. Baan vordert een kleine 120.000 euro terug van de fiscus.

Principekwestie

De rechtbank gaf hem ongelijk en ook in hoger beroep heeft Baan onlangs nul op rekest gekregen. Hij laat het er niet bij zitten en overweegt een gang naar de Hoge Raad. Het gaat hem vooral om het principe dat een gezonde lunch niet belast dient te worden. ‘Het is geen verkapt loon’, is zijn standpunt, waaraan hij tegen RTL toevoegt: ‘Veiligheidsschoenen zijn ook niet belast, die draag je om je linker teen en rechter teen veilig te houden. Met wat ik doe, hou je je linker nier en rechter nier veilig.’ De tuinder wil zorgen dat het personeel gezond het pensioen haalt. ‘Practice what you preach. Bij de lunch krijgen ze hier al 200 gram groente binnen, wat ze dan ‘s avonds en ‘s ochtends eten moeten ze zelf weten.’

