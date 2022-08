WOZ-waarde naar recordhoogte

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning was in januari € 315.000. Dat is 8,6% meer dan een jaar eerder en de hoogste waarde ooit, meldt het CBS.

De WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van de verkoopprijzen van woningen een jaar eerder en ligt dus nog een stuk lager dan de actuele woningwaarde. Overigens tellen ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen mee voor de berekening. De gemeente Noardeast-Fryslân, waaronder Dokkum, krijgt de hoogste gemiddelde stijging voor de kiezen: 19,5% tot € 233.000. Rotterdam heeft van de vier grote steden de grootste toename met een plus van 11,4%. In Amsterdam lijkt de rek er met een stijging van 2,1% uit.

Bloemendaal duurste gemeente

Van de provincies boekt Flevoland de hoogste stijging in WOZ-waarde met gemiddeld 11,8%. Noord-Holland en Limburg gingen met 6,5% het minst omhoog. Noord-Holland is met gemiddeld € 391.000 wel koploper in gemiddelde WOZ-waarde. Op gemeentelijk niveau is traditioneel Bloemendaal een van de duurste plaatsen. Dit jaar hebben woningen daar met € 828.000 gemiddeld de hoogste WOZ-waarde van Nederland. Pekela staat onderaan met € 167.000.