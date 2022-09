AV3 2022 | Op de bres voor Digitalisering

Zakelijke data makkelijk en veilig met elkaar uitwisselen – zodat iedereen in één vorm en taal met elkaar spreekt en de zakelijke data maar op één manier zijn te interpreteren: dat is wat SBR Nexus voor ogen heeft. Frank van Giessen ziet zichzelf als linking pin in de gesprekken tussen accountants, softwareleveranciers en banken om het bestaan én gebruik van de SBR Jaarrekening nog beter onder de aandacht te brengen.

Van Giessen is sinds dit voorjaar partnermanager accountants bij SBR Nexus – een initiatief van de grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank om zo veel mogelijk marktpartijen aan te sluiten op SBR. Doel van SBR is de gegevensuitwisseling tussen accountants, ondernemers en de banken makkelijker te maken. SBR Nexus ontwikkelt en beheert een heel specifiek format waarbinnen jaarrekeninggegevens worden opgeleverd. Zo’n SBR Jaarrekening bevat meteen alle gegevens die een bank nodig heeft of kan hebben voor een kredietaanvraag, of voor een tussentijdse revisie van de financiën van een onderneming.

Frank van Giessen: ‘Er is koudwatervrees, zeker. Maar het is niet zo dat accountants onwillig zijn. De SBR Jaarrekening heeft zich inmiddels wel bewezen’

Acceptatie onder accountants

Aan Van Giessen de taak om accountants het belang van het digitaal aanleveren van bedrijfsinformatie duidelijk te maken. ‘Digitalisering is een vanzelfsprekendheid, zeker in een hoogwaardige kennissector als de accountancy. In een traditionele markt, zoals die van accountants- en administratiekantoren, is het verplicht stellen van SBR Jaarrekeningen vanuit de banken het zetje in de rug om mee te gaan in deze digitalisering.’ SBR Nexus heeft momenteel drie dataproducten: SBR Jaarrekening, SBR Huurinformatie en SBR Taxatierapport. Bij het SBR Taxatierapport wordt al 100 procent gebruikgemaakt van data-uitwisseling via SBR in plaats van papieren documenten uit te wisselen. Het is het doel dat Van Giessen ook wil bereiken met de SBR Jaarrekening: ‘We zien een stijgende lijn in het aantal aanleveringen van de SBR Jaarrekening. Maar wij zouden graag zien dat het nog harder gaat’, vertelt Van Giessen. ‘Mede door de eisen die de toezichthouders stellen, voelen banken steeds meer de noodzaak datagedreven te werk te gaan. Hierdoor wordt de druk om SBR Jaarrekeningen aan te leveren steeds hoger.’

Met een druk op de knop

Van Giessen vertelt wat de voordelen zijn van een SBR Jaarrekening. ‘Als accountants- en administratiekantoren een softwarepakket hebben waarmee ze een SBR Jaarrekening kunnen maken, dan worden de zakelijke data automatisch verwerkt in de systemen van zowel accountants als de banken. De accountant kan dan veelal met een druk op de knop zo’n jaarrekening creëren. De bank beschikt daarmee vrijwel onmiddellijk over de gevraagde informatie en interpreteert deze vervolgens op een uniforme manier. Ook kan de bank precies zien welk accountants- of administratiekantoor heeft aangeleverd. Een snellere aanlevering van informatie scheelt de accountant tijd, het scheelt de bank tijd en de ondernemer kan zich direct richten op zijn core business. En het is in veel gevallen accurater én veiliger.’ Daarmee bedoelt Van Giessen dat het uitwisselen van diverse mails en Excel-bestanden kan leiden tot datalekken, interpretatiefouten of dataverlies. Ook kan de accountant bij de controle en deponering van een SBR Jaarrekening een SBR Assurance, ook wel digitale handtekening, bijvoegen. ‘SBR Assurance stelt accountants in staat bij een digitale verantwoording hetzelfde niveau van zekerheid te krijgen en te geven als bij een verantwoording op papier.’

Zeker niet onwillig

De afgelopen maanden heeft Van Giessen met softwareleveranciers en accountants- en administratiekantoren de digitale weg die zakelijke data afleggen kritisch onder de loep genomen. Met softwareleveranciers en accountants- en

SBR Nexus ontwikkelt en beheert marktstandaarden voor het uitwisselen van zakelijke data tussen bedrijven, organisaties en financiële instellingen. Daarnaast zorgt SBR Nexus voor de beschikbaarheid, juiste werking en beveiliging van het platform Mijn Data, Mijn Business.

administratiekantoren probeert hij het uitwisselingsproces zo optimaal mogelijk in te richten. Deze uitwisseling kan met Mijn Data, Mijn Business (MDMB). Dit platform van SBR Nexus biedt de infrastructuur om deze zakelijke data veilig, makkelijk en volledig papierloos aan te leveren. Daarnaast is het mogelijk direct via MDMB zakelijke data aan te leveren bij de bank. Ook bij accountants en softwareleveranciers vraagt hij naar zaken die het aanleverproces kunnen verbeteren. ‘Als softwareleveranciers de datavergaring voor de SBR Jaarrekening in het boekhoudproces meenemen en de data softwarematig verwerken, kan in ieder geval het proces al een stuk soepeler lopen.’ Want, zo constateerde Van Giessen na alle gesprekken: ‘Er is koudwatervrees, zeker. Maar het is niet zo dat accountants onwillig zijn. De SBR Jaarrekening heeft zich inmiddels wel bewezen.’

Voor ING is de SBR Jaarrekening sinds vorig jaar de geldende standaard. Uiteindelijk, verwacht Van Giessen, zullen alle grootbanken de SBR Jaarrekening verplicht stellen. Hij begrijpt wel dat sommige accountants die verandering lastig vinden. Vandaar dat hij het als zijn taak ziet heen en weer te pendelen tussen accountants, brancheorganisaties en dus ook softwareleveranciers. ‘Zij moeten het uiteindelijk zo simpel mogelijk maken voor de accountant om een SBR Jaarrekening te maken.’ Tot die tijd, maar ook daarna, blijft Van Giessen de belangen behartigen van accountants binnen SBR Nexus en functioneert hij met alle plezier als linking pin.