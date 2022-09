‘Innovatie maakt je aantrekkelijk als werkgever’

Voor ICT-diensten moet je bij een softwarebedrijf zijn. Sommige accountantskantoren hebben echter eigen ICT’ers. Schipper Accountants biedt ICT-diensten via de spin-off voor salaris- en hr-dienstverlening Sigma Personeelsdiensten, vertelt commercieel manager Joris Maljaars.

Bij Sigma Personeelsdiensten werken nu zo’n 55 mensen vanuit vijf locaties in zuidwest Nederland. Het bedrijf bedient organisaties die klant zijn van Schipper Accountants, maar heeft ook klanten die geen accountancydiensten afnemen. ‘We werken met salarispakket Visma Nmbrs’, zegt Joris Maljaars. ‘Uit onze eigen gebruikerservaring en die van anderen, merkten we dat bepaalde functionaliteiten misten in Nmbrs en dat een aantal workflows erg bewerkelijk waren. Tweeënhalf jaar geleden ontstond het idee een eigen app te bouwen, als aanvulling op het salarispakket van Visma. Dat is Hubbae geworden. Na uitgebreid testen zijn de functionaliteiten uitgerold.’

Drie workflows

Hubbae is gebouwd door externe developers en valt onder de verantwoordelijkheid van Maljaars en Sigma-directeur Marco Hamelink. In de app zitten drie workflows: nieuwe werknemers onboarden in de salarisadministratie, loonkostenvoordelen en no-riskpolissen signaleren voor de werkgever, en inzicht krijgen in financiële tegemoetkomingen vanuit UWV als je mensen aanneemt die ziek zijn geweest of die uit een uitkeringssituatie komen. De app waarschuwt werkgevers dat oproepkrachten na twaalf maanden een aanbod dienen te krijgen voor een vast dienstverband. ‘Vergeet je dit, dan is dat een financieel risico’, licht Maljaars toe. ‘Hubbae bepaalt automatisch wie oproepkracht is, wanneer het aanbod moet worden gedaan met welk gemiddelde aantal verloonde uren’.

Noodzaak tot automatisering

Maljaars ziet accountantskantoren twee kanten op bewegen. Een deel blijft sterk zitten op de vakinhoud en richt zich met name op het persoonlijke contact met lokale bedrijven en organisaties. Een ander deel is meer gericht op innovatie, wil de dienstverlening uitbreiden en klanten breder bedienen. Maljaars: ‘Van oudsher was de sector tamelijk reactief: u vraagt en wij leveren. Maar ook: “Wat u graag wilt, zit niet in uw salarispakket. Dus het kan helaas niet.” Door data te analyseren kun je veel proactiever gaan adviseren voor klanten, signaleer je ontwikkelingen, zie je financiële mogelijkheden voor je klant.’ Maljaars denkt dat dit de toekomst van het vak is. ‘De markt vraagt een proactieve houding van accountantskantoren. Jonge medewerkers willen geen klantgegevens handmatig inkloppen. Zij verwachten dat dit soort processen worden geautomatiseerd, zodat zij veel meer tijd hebben voor een adviesrol. Innovatie is dus ook noodzakelijk om een aantrekkelijke werkgever te blijven.’

Salarisdienstverleners

De banden met Schipper Accountants zijn nauw. Zo zitten de 55 medewerkers van Sigma op vijf locaties van het accountantskantoor: in Terneuzen, Goes, Tholen, Breda en Rotterdam. ‘We lopen regelmatig bij elkaar binnen omdat we veel dezelfde klanten bedienen. Als Sigma-mensen iets signaleren wat voor accountants relevant is, dan is daarover contact.’ De nieuwste ontwikkeling is dat Hubbae niet alleen wordt verkocht aan Sigma-klanten, maar ook aan accountantskantoren die Visma Nmbrs gebruiken. ‘Het zijn kantoren die niet in ons werkgebied zitten’, vertelt Maljaars. De ambitie is om Hubbae op termijn niet alleen aan Nmbrs te koppelen, maar ook aan andere salarispakketten.

Deze bijdrage komt uit de derde editie van het AV-magazine dat gaat over ICT en Kengetallen. Dit magazine is verschenen in september 2022. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2022-ict-en-kengetallen/