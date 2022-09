Amerikaanse boekhouder steelt bijna $13 miljoen, geeft het uit op sekssite

Een Amerikaanse boekhouder drukte in zes jaar tijd € 12,8 miljoen achterover. Hij spendeerde het geld grotendeels op een sekssite, maar ook aan een Canadees model die hij circa $ 6 mln betaalde. De man moet tien jaar de cel in.

De man werkte als financieel manager voor de University Medical Services Association in Florida. Tussen 2014 en 2020 verduisterde hij 12,8 miljoen dollar door creditcards te gebruiken en vervolgens de kosten te verbergen in de financiële administratie van USMA. De fraude bleef lange tijd onzichtbaar voor interne en externe auditors. Onverklaarbaar toegenomen debiteurensaldi leidden een onderzoek in, waarop de boekhouder tegen de lamp liep. Hij werd ontslagen. Ook zijn leidinggevende en de internal auditor vlogen de laan uit.

Schaars gekleed

Van de $ 12,8 mln die zoek is, besteedde de man $ 11,5 mln op de website MyGirlFund, waar mannen met schaarsgeklede vrouwen in contact kunnen komen. Aan een van die vrouwen, een Canadees model, maakte de boekhouder in totaal circa $ 6 mln over. Volgens de advocaat van de man wist zij van zijn geestelijke en lichamelijke problemen. Zij had hem wijsgemaakt dat als hij haar familie financieel ondersteunde zij uiteindelijk samen zouden zijn in de ‘echte wereld’.

Minder straf

Een advocatenkantoor dat onderzoek deed vermoed dat de man geen 12 maar 15 mln dollar stal. De resterende 3 miljoen dollar zou volgens het rapport naar entertainment, familieleden, verbeteringen aan het huis, een auto en persoonlijke uitgaven zijn gegaan. Hoewel de boekhouder 20 jaar cel had kunnen krijgen, stuurde de rechter hem voor 10 jaar naar het gevang. De strafvermindering was het gevolg van zijn het feit dat de boekhouder volledig had meegewerkt aan het onderzoek en schuld had bekend.