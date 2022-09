Meer filevertraging dan ooit, ook overdag drukker dan voor corona

Wie het gevoel heeft dat er meer files zijn dan voor corona, heeft gelijk. De ochtend- en avondspits zijn iets drukker, overdag is de filedruk zelfs met 17% toegenomen. Dat meldt de ANWB.

Vooral op dinsdag en donderdag is het uitzonderlijk druk op de wegen. De ANWB vermoedt dat op die dagen de meeste mensen op kantoor werken. Zuid-Holland, en dan vooral het zuiden daarvan, is de drukste regio. In Gelderland en Noord-Brabant steeg het aantal files ook, met respectievelijk 17 en 21 procent. De ochtend- en de avondspits kennen een toename van een paar procent vergeleken met de periode voor corona. Van 10 tot 16:00 uur is de filezwaarte (het aantal kilometer file maal de duur) met 17 procent toegenomen. En dan moeten de traditioneel drukste filemaanden van het jaar nog komen: oktober en november.

Meer auto’s

Een mogelijke verklaring voor de toegenomen drukte op de wegen is de groei van het wagenpark. Sinds 2019 zijn er 360.000 auto’s bij gekomen in Nederland. Dat er buiten de spitsen meer verkeer op de weg is, duidt erop dat werktijden meer gespreid zijn sinds corona.

Minder treinen

In de trein is het nog altijd minder druk dan voor corona. Momenteel vervoert de NS bijna een miljoen reizigers per dag. Dat is zo’n 80 procent van de 1,3 miljoen dagelijkse reizigers in 2019. De NS kampt met personeelstekorten waardoor er minder treinen rijden.