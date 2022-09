Koepels waarschuwen Van Rij voor rechtsherstel box-3

In een brief aan staatssecretaris Van Rij hebben NBA, NOAB, NOB, RB en SRA hun zorgen geuit over de verdere uitvoering van het rechtsherstel inkomstenbelasting box 3. Ze vrezen nieuwe problemen bij de Hoge Raad maar ook uitvoeringsproblemen door een stortvloed aan bezwaarschriften. Afgelopen maandag zaten zij met Van Rij om de tafel.

De koepelorganisaties concluderen dat rechtsherstel wordt toegepast op basis van de ‘forfaitaire spaarvariant’. Om uitvoeringstechnische redenen bij de Belastingdienst lijkt het immers niet mogelijk (op korte termijn) herstel te bieden op basis van het werkelijk genoten rendement. Daarmee neemt het ministerie van Financiën een risico, aldus de briefschrijvers. ‘De spaarvariant vertoont zeer grote gelijkenis met het plan van uw voorganger de heer Snel. Uw voorganger de heer Vijlbrief heeft dat plan echter teruggetrokken omdat er te grote juridische risico’s aan zaten. Die argumenten van uw voorganger de heer Vijlbrief gelden onverkort en a fortiori voor de spaarvariant. Opnieuw wordt het voordeel uit sparen en beleggen (box 3) immers forfaitair bepaald. Dit terwijl de Hoge Raad tot twee keer toe (voor de jaren t/m 2016 en later voor de jaren vanaf 2017) heeft uitgesproken dat zowel het oude als het huidige forfaitaire stelsel in strijd zijn met het EVRM. De vraag is of de ’forfaitaire spaarvariant’ in het licht van het ‘Kerstarrest’ wel overeind blijft bij de Hoge Raad.’

Belastingplichtigen en hun fiscaal dienstverleners zullen in de praktijk gaan uitrekenen wat het werkelijk rendement is geweest in een bepaald kalenderjaar. Als dit werkelijk rendement lager is geweest dan waar de Belastingdienst op basis van de ‘forfaitaire spaarvariant’ vanuit gaat, dan zal er veelal bezwaar worden aangetekend.

Stortvloed bezwaarschriften

‘Wij verwachten dat een groot aantal fiscaal dienstverleners op korte termijn door hun cliënten aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade die voortvloeit uit het feit dat zij deze cliënten niet volledig/juist geïnformeerd zouden hebben over de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen (over de jaren 2017 t/m 2020)’, schrijven de koepelorganisaties. ‘Veel fiscaal dienstverleners zullen zich niet ‘twee keer aan dezelfde steen willen stoten’ en daarom vanaf nu voor de zekerheid namens al hun cliënten bezwaar aantekenen, dan wel de cliënten hierover expliciet informeren en adviseren om toch bezwaar te maken. Ook wanneer zij dit bezwaar vrijwel kansloos achten, maar om potentiële aansprakelijkheidstellingen in de toekomst te voorkomen. Deze stortvloed aan bezwaarschriften zal extra werkdruk opleveren bij de fiscaal dienstverleners en bovendien tot veel uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst leiden.’

Oplossingen

De koepels denken dat een herintroductie van de massaal bezwaarprocedure, zoals die tot 2016 heeft gegolden, een oplossing kan zijn. Hiermee werd bereikt dat een massaal bezwaarprocedure voor iedereen gaat gelden, ongeacht of daadwerkelijk bezwaar is ingesteld door de belastingplichtige. Ook de extra belastingrente waarmee belastingplichtigen zijn geconfronteerd, als gevolg van de vertraagde afwikkeling van belastingaangiften door het rechtsherstel, vergt aandacht. Volgens accountant.nl hebben de koepelorganisaties maandag 26 september een ‘constructief’ gesprek gehad met de staatssecretaris. Ook zou Van Rij positief hebben gereageerd op de suggesties en hebben aangegeven dat die nader zullen worden onderzocht.

Download hier de brief aan Van Rij.