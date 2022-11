DNB: risico op loon-prijsspiraal nu nog beperkt

De kans dat de huidige hoge inflatie zal leiden tot een loon-prijsspiraal is momenteel beperkt. Dat komt naar voren uit een analyse van De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens de centrale bank is er nog ruimte voor loonstijgingen zonder dat bedrijven direct de prijzen hoeven te verhogen.

Nu de sterk opgelopen inflatie de koopkracht uitholt, zullen werknemers proberen om dit verlies met hogere lonen te compenseren. Naarmate dit winstmarges meer onder druk zet zullen werkgevers op hun beurt proberen de hogere lonen door te berekenen in de prijzen. Het risico dat deze wisselwerking leidt tot een loon-prijsspiraal is momenteel beperkt, concludeert DNB in de analyse (pdf). ‘Niettemin is waakzaamheid geboden. Samen met de Europese Centrale Bank moeten overheid en sociale partners voorkomen dat de inflatie vaste voet aan de grond krijgt.’

Hoge inflatie

De Nederlandse inflatie bereikte in september en oktober 2022 recordniveaus. De vraag is hoe lang dit soort hoge prijsstijgingen zal aanhouden. Voor een belangrijk deel hangt dat af van buitenlandse ontwikkelingen in de prijzen van energie. Binnenlands speelt de stijging van de lonen de belangrijkste rol.

DNB stelt dat de winstmarges van bedrijven op dit moment in doorsnee nog goed zijn. Daarmee hoeven loonstijgingen ook niet direct te leiden tot hogere prijzen. Maar de huidige inflatie speelt momenteel wel een duidelijke rol in de loononderhandelingen.

Tegengaan inflatie

Bij het tegengaan van de inflatie ligt onder andere een rol voor de Europese Centrale Bank. Via renteverhogingen probeert de Europese toezichthouder de inflatie te beteugelen. DNB stelt vast dat ook het Rijk kan bijdragen aan het voorkomen van de gevreesde spiraal. Bijvoorbeeld door huishoudens en bedrijven te compenseren voor bepaalde kosten. Automatische prijscompensatie, waarbij de lonen automatisch meestijgen met de inflatie, verhoogt volgens DNB het risico op een loon-prijsspiraal. Daar moet volgens de centrale bank aan de cao-tafels aandacht voor zijn.

(ANP/DNB)