Lidmaatschap SRA voor Euregio HabetsRoyen

Euregio HabetsRoyen accountants & belastingadviseurs is onlangs SRA-lid geworden. Het kantoor ondersteunt ondernemers met 52 man sterk, verdeeld over vier vestigingen.

Euregio HabetsRoyen doet dat naar eigen zeggen ‘op een persoonlijke manier, laagdrempelig en empathisch’. “Empathie is voor ons een grondhouding, van waaruit we denken, invoelen én handelen en kenmerkt onze dienstverlening”, zegt Joyce den Harder, een van de partners van Euregio HabetsRoyen.

Leren van andere bedrijven

Euregio HabetsRoyen specialiseert zich bewust niet in bepaalde branches. Volgens Den Harder kunnen bedrijven namelijk veel leren van andere bedrijven buiten hun sector, zoals op het terrein van beleidsvoering, innovatie, organisatie en financiën. “Wij zijn hierin de intermediair. Het verbreden van het bekende perspectief door inspiratie en concrete oplossingen te halen uit andere sectoren, biedt mogelijkheden voor de ondernemers. Onze medewerkers waarderen deze strategie en de diversiteit vergroot het werkplezier.”

Voortdurend investeren

Het kantoor investeert naar eigen zeggen voortdurend in kwaliteit. Den Harder: “Zeker in de persoonlijke ontwikkeling van onze mensen en in bedrijfsvoering en digitalisering.” Aansluiting bij SRA is dan een logische stap. “Het SRA-keurmerk garandeert dat de aangesloten kantoren betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige financiële dienstverlening leveren. Dit keurmerk wordt ook erkend door de Belastingdienst en andere financiële instellingen. Daarnaast word je door SRA niet alleen blijvend getoetst op je kwaliteit, je kunt ook gebruikmaken van specialistische vaktechnische kennis van de aangesloten accountantskantoren. Door samen te werken met collega’s en kennis te delen, kunnen wij als SRA-kwaliteitskantoor onze klanten – de ondernemers – optimaal blijven helpen en adviseren.”