EY donderdag alsnog voor de rechter in Vimpelcom-zaak

Het heeft lang geduurd, maar EY moet zich donderdag alsnog in de rechtszaal verantwoorden over de eigen rol in de Oezbeekse omkopingszaak rond telecombedrijf Vimpelcom. Dat meldt het FD. Bijzonder is dat het om een strafrechtzaak gaat, accountantskantoren worden slechts zelden strafrechtelijk ter verantwoording geroepen.

Smeergeld

Om toegang te krijgen tot de telecommarkt van Oezbekistan betaalde VimpelCom samen met telecombedrijf Telia via een brievenbusfirma zo’n €300 honderden miljoenen smeergeld aan de toenmalige Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova. Dat gebeurde van 2006 tot 2012. De betalingen liepen grotendeels via een dochteronderneming van VimpelCom op de Britse Maagdeneilanden.

ING en EY

In 2012 deed de FIOD de eerste invallen in de zaak, waarna ook ING en EY onder vuur kwamen te liggen. EY gaf jarenlang goedkeurende verklaringen bij de cijfers van Vimpelcom, zonder dat de enorme smeergeldbetalingen werden opgemerkt. ING bekende eerder al dat het jarenlang stelselmatig meldingen van ongebruikelijke transacties verzuimde te onderzoeken en trof in 2018 een megaschikking van €775 miljoen met het Openbaar Ministerie. Ook Vimpelcom betaalde €350 miljoen, maar EY weigerde te schikken.

Strafzaak EY

Over de strafzaak die nu dient tegen EY is weinig bekend. Het zou onder meer draaien om het nalaten van meldingen van acht verdachte transacties. Ook waarom het zo lang heeft geduurd om tot vervolging over te gaan is niet helder.

Bron: FD