Van Rij verklaart storing bij BelastingTelefoon en DouaneTelefoon

Maandag 14 november en dinsdag 15 november waren de BelastingTelefoon en DouaneTelefoon niet bereikbaar. In een brief aan de Tweede Kamer legt staatssecretaris Van Rij uit wat er aan de hand was.

Migratie

Vrijdag 11 november startte een geplande migratie van één van de generieke platformen bij de Belastingdienst gestart. Dit soort grote veranderingen worden gepland in het weekend om hinder zo veel mogelijk te voorkomen. De geplande migratie liep halverwege vast, schrijft de staatssecretaris, waardoor deze niet in het weekend voltooid is. Omdat de migratie niet voltooid werd in het weekend hebben verschillende systemen van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane een storing ervaren. Zo konden bepaalde interne pagina’s niet benaderd worden of konden medewerkers niet inloggen in de interne systemen. Ook de BelastingTelefoon (inclusief Toeslagen) en DouaneTelefoon waren tijdelijk niet bereikbaar.

Crisisteam

Zodra de storing bekend werd is een crisismanagementteam ingesteld. In het crisismanagementteam, bestaande uit de meest betrokken directeuren van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane, is direct gestart met zoeken naar manieren om de storing te verhelpen, de impact te verkleinen en de communicatie naar burgers, bedrijven en medewerkers voor te bereiden. In samenwerking met de leverancier is het gelukt om de migratie te voltooien. Op dinsdag bleek er nog een technisch probleem te zijn met het doorsturen van binnenkomend belverkeer. Het was wel mogelijk om burgers terug te bellen vanuit de BelastingTelefoon (inclusief Toeslagen) en de DouaneTelefoon, en medewerkers konden weer inloggen in systemen. Er is een bericht aangemaakt op de websites van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane, zowel op de hoofdpagina als op het deel voor (ver)storingen is een aparte melding gemaakt dat de Belastingtelefoon (inclusief Toeslagen) en Douanetelefoon niet bereikbaar waren. Dit bericht is ook via social media verspreid. Er zijn verschillende Twitterberichten geplaatst om burgers en bedrijven te informeren over de storing.

Dwangbevelen

Voor burgers die een dwangbevel, aanmaning, of betalingsherinnering hebben ontvangen is het sinds dinsdagochtend mogelijk om via de hoofdpagina van Belastingdienst.nl een terugbelverzoek in te dienen. Er is daarnaast besloten om een verzending dwangbevelen en aanmaningen uit te stellen, omdat burgers niet met vragen bij de Belastingdienst, Toeslagen en Douane terecht konden. De balies, webcare en de steunpunten hebben wel normaal gefunctioneerd. De medewerkers van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane zijn via intranet en ICT-berichten geïnformeerd. Ook ketenpartners zoals UWV, CBS en intermediairs zijn geïnformeerd. De Douane heeft de leden van het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) geïnformeerd.

Weer bereikbaar

Met uitzondering van een korte interruptie in bereikbaarheid deze middag zijn de BelastingTelefoon (inclusief Toeslagen) en DouaneTelefoon weer bereikbaar sinds woensdagochtend. Burgers en bedrijven die maandag, dinsdag of woensdag hinder hebben ondervonden van de beperkte bereikbaarheid van de Belastingdienst en Toeslagen, en zij hierdoor niet tijdig aan hun verplichtingen hebben kunnen voldoen, kunnen rekenen op een coulante houding. Het is nog onduidelijk wat de exacte oorzaak en mogelijke andere gevolgen van de storing zijn. Van Rij zal de Kamer informeren als er bredere gevolgen zijn door deze storing.

Download hier de Kamerbrief.