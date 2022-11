Administratiekantoor had geen bankafschriften en schond zorgplicht niet

Had administratiebureau Kerssies uit Vriezenveen moeten zien dat er bij een klant drie ton van de rekening werd afgeschreven? En had men kunnen weten dat dit gebeurde door een zoon van de klant die daartoe niet bevoegd was? Over die vragen deed het Gerechtshof deze week uitspraak.

Transportonderneming CGL Charter Groep uit Lemelerveld klopte in 2015 aan bij administratiekantoor Kerssies. Er werd afgesproken dat het kantoor de jaarstukken over 2014 zou maken. Maar de factuur van ruim 13 duizend euro die op de werkzaamheden volgde werd nooit betaald. Het kwam in 2021 tot een rechtszaak. Daarbij lag ook op tafel dat er in de jaren 2014-2016 in totaal 330.000 euro van de zakelijke rekeningen van CGL was weggesluisd naar de privérekening van de zoon van het echtpaar dat CGL runde. De zoon, die zich in oktober 2016 van het leven beroofde, was daartoe niet bevoegd. CGL stelde dat Kerssies zijn zorgplicht had geschonden door niet aan de bel te trekken over de bedragen die van de rekening waren afgeschreven.

Kantonrechter

In 2021 stelde de kantonrechter CGL in het ongelijk. In het hoger beroep deed het Gerechtshof deze week uitspraak. De voormalige vennoten van CGL betwistten allereerst dat zij überhaupt opdracht aan Kerssies hadden gegeven tot het maken van de jaarstukken 2014. Aan de hand van mailwisselingen en andere correspondentie kon de advocaat van het administratiekantoor eenvoudig duidelijk maken dat zijn cliënt wel degelijk daartoe een opdracht had gekregen.

Zorgplicht

Vervolgens ging het over de bedragen die door de onbevoegde zoon in de jaren 2014-2016 van de zakelijke rekening waren afgeschreven. De kantonrechter oordeelde dat het administratiekantoor dat niet kon weten omdat het niet over de rekeningafschriften van na 2014 beschikte. In het jaar dat de stukken werden opgemaakt waren de afschrijvingen ten behoeve van de privérekening van de twee vennoten niet opvallend omdat ze lager waren dan in de jaren ervoor. In de periode 2015-2016 sluisde de zoon bijna drie ton weg. Maar niet bewezen kon worden dat het administratiekantoor over dagafschriften beschikte waarop dit te zien was. Zonder die afschriften kon Kerssies ook zijn zorgplicht niet schenden, aldus het Gerechtshof.

Zie hier de uitspraak.