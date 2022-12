Aantal faillissementen stijgt, vooral onder mkb’ers

Het aantal bedrijven is het afgelopen jaar met 5,6 procent gegroeid. Tegelijk neemt het aantal faillissementen af, met name onder mkb-bedrijven. Dit blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

De groei in het aantal stoppers van de laatste maanden heeft in november niet doorgezet. Ondanks de naweeën van de coronacrisis en de huidige kostencrisis besluiten minder ondernemers ermee op te houden. Doordat het aantal starters hoog blijft, stijgt het totaal aantal bedrijven. Deze groei komt wel vrijwel helemaal voor rekening van (parttime) ZZP’ers.

Faillissementen

Het aantal faillissementen van 176 over november 2022 is beduidend meer dan het maandgemiddelde van 2021 (124) en ook meer dan het maandgemiddelde van 2022 t/m november (145). Het aantal faillissementen was in november iets lager dan in oktober 2022 (-5%). Een uitsplitsing naar zzp’ers enerzijds en mkb’ers anderzijds laat zien dat de faillissementen zich vooral voordoen in het mkb.

Prof. dr. Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap aan de Tilburg University: ‘De positieve trend in de totale bedrijfsdynamiek verhult toenemende problemen in het mkb. Daar loopt het aantal faillissementen langzaam maar zeker op. Veel zzp’ers hebben lage vaste kosten. Ze hebben bijvoorbeeld vaak geen bedrijfspand of voorraden en per definitie geen personeel. Zzp’ers gaan daarom zelden failliet. In het mkb is de situatie duidelijk anders en de kwetsbaarheid dus groter.’