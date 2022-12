HET JAAR VAN (3) Omar El Messaoudi: ‘De kritische evaluatie van de opleiding is momenteel de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2022 en wat wensen zij voor 2023? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Omar El Messaoudi, zelfstandig gevestigd registeraccountant, voorzitter van het bestuur van NBA Young Profs en lid van de werkgroep Accounttech van de NBA.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Dat mijn debuutroman ‘het wonder op sandalen’ uitkwam en ik sindsdien de schrijvende accountant wordt genoemd.

Wie leerde jou in 2022 een belangrijke les?

Mijn vrouw. Die zei: je kan het zelf, waarom altijd wachten op anderen?

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

De kritische evaluatie van de opleiding. De opleiding is de kern van ons beroep. Zonder een duidelijke, kwalitatief sterke en aantrekkelijke opleiding gaat én de kwaliteit omlaag én de instroom achteruit. Beide kunnen de sector doen afbreken.

Wat wens je de accountancysector toe?

Minder templates en regeltjes. Meer terug naar de kern van het beroep.

Wat moeten we in 2023 echt anders gaan doen?

De standaarden evalueren en schrappen waar nodig. De opleiding dichterbij de praktijk brengen. Innovatiever het werk uitvoeren. Toezicht moet veranderen in een samenwerkend toezicht in plaats van een toetsend en straffend toezicht.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Het geduld van mijn moeder en de visie van mijn vader. Zij waren hier al in de jaren ’70, zonder ooit het land gezien te hebben of ervan gehoord te hebben. Ondanks de moeilijkheden bleven ze geduldig en een duidelijke visie hebben. Dit heeft onder anderen geresulteerd dat ik het hier nu over hen kan hebben.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2023?

Ik zit al meer dan 10 jaar in dit beroep en heb met duizenden collega’s gesproken en samengewerkt. Ik heb een bepaalde trend opgemerkt en interessante ontwikkelingen gezien. In 2023 wil ik mijn langverwachte boek uitbrengen waarmee ik veel collega’s zal proberen verder te helpen. Stay tuned!