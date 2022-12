Flynth begint tuchtzaak tegen oud-werknemer die al drie jaar weg is

In het ‘maatschappelijk belang’ acht Flynth het noodzakelijk een tuchtklacht in te dienen tegen een oud-medewerker. Het kantoor maakt dit bekend op de eigen website. Accountancy Vanmorgen sprak met de medewerker in kwestie.

In een persbericht schrijft Flynth: ‘De reden voor de klacht is erin gelegen dat deze oud-medewerker na zijn vertrek bij Flynth tot op de dag van vandaag als openbaar accountant werkzaam is. Dat baart Flynth zorgen. Flynth wil de Accountantskamer de gelegenheid geven om zich daarover te buigen en een uitspraak te doen. Flynth meent dat daarmee het maatschappelijk belang gediend is.’

Anonimiteit

De naam van de medewerker is niet bekend gemaakt. Accountancy Vanmorgen spoorde de persoon in kwestie op. Die wil graag reageren op de zaak, maar vraagt deze website zijn/haar naam niet bekend te maken en ook de naam van de huidige werkgever niet te noemen. Omdat het tuchtrecht baat heeft bij anonimiteit respecteert Accountancy Vanmorgen die wens. ‘Het draait om een controlezaak uit 2017. Daar zijn problemen over ontstaan. We hebben erover gesproken en kwamen overeen om uit elkaar te gaan. Toen ik dacht de voorwaarden te gaan bespreken, kreeg ik te horen dat ik op staande voet ontslagen was.’

Na drie jaar

Dat was drie jaar geleden. De oud-medewerker ging aan de slag bij een ander groot, landelijk accountantskantoor en houdt zich daar niet bezig met controleopdrachten. ‘Twee jaar geleden had ik voor het laatst contact met Flynth. Er werden toen nog wat vragen over het dossier gesteld. Ik kreeg te horen dat men mogelijk een tuchtzaak zou beginnen. Omdat ik twee jaar lang niets meer hoorde, dacht ik dat ze dat niet zouden doen. Maar afgelopen mei, tijdens mijn vakantie nota bene, kreeg ik een telefoontje dat ze toch naar de Accountantskamer zouden stappen. Niet leuk, nee, en in het begin heb ik er wel wakker van gelegen.’

Met pensioen

Maar waarom nu pas? De kwestie dateert uit 2019. Flynth acht het ‘in het maatschappelijk belang’ omdat de oud-medewerker nog als openbaar accountant werkzaam is, valt op te maken uit de persverklaring. ‘Maatschappelijk belang? Ik ga eind december met pensioen’, zegt de persoon in kwestie. ‘Ik laat mij dan uitschrijven uit het register. Dus het maatschappelijk belang lijkt mij niet al te groot.’ De oud-medewerker denkt dat er iets anders speelt. ‘Flynth doet dit vooral voor de bühne. En om intern een signaal af te geven. Van de vier tuchtklachten hebben er drie betrekking op vermeende overtredingen van interne regels van Flynth. Dat is raar, want die regels waren in de elf jaar dat ik bij dit kantoor werkte vaag. Het kwaliteitsbeleid was erg slecht.’

Werkdruk

De oud-medewerker hekelt ook het gebrek aan ondersteuning dat hij bij Flynth heeft ervaren. ‘Toen ik er kwam werken zat ik op een vestiging met twee andere accountants. Binnen een jaar waren die vertrokken en stond ik er alleen voor. Ik moest 600 tot 700 rapporten per jaar tekenen. Pas in het laatste jaar van mijn dienstverband kreeg ik er iemand bij. Mijn beoordelingen waren altijd goed. Toen alle bijzondere opdrachten vanaf 2017 verplicht van de vestigingen naar de auditafdeling moesten, werd dit problematisch. Mijn klanten waren het daar niet mee eens en wilden dat ik hun contactpersoon bleef.’

‘Niet hele verhaal’

De Accountantskamer heeft de zaak op 21 november 2022 voor het eerst behandeld. De oud-medewerker van Flynth heeft het als ‘erg formeel’ ervaren en durft geen voorspelling te doen over hoe de uitspraak zal uitpakken. ‘Na de zitting werd ik aangesproken door iemand van de AFM. Die zei tegen me: “Dit is niet het hele verhaal”. Die had dus ook het idee dat er voor Flynth meer meespeelt, dat ze intern de boel op orde willen krijgen en mijn zaak hebben uitgekozen om een voorbeeld te stellen. Ik word daarvoor geslachtofferd.’