HET JAAR VAN (4) Marjan Heemskerk: ‘Er is nog te veel angst om data-analyse écht te gebruiken in de controlepraktijk’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2022 en wat wensen zij voor 2023? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Marjan Heemskerk, registeraccountant, columnist, spreker en sinds 2016 blogger en vlogger als The Happy Financial.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

2022 was voor mij een bevlogen jaar, vol met zakelijke successen. Niet eens zozeer omdat ik dat aan de voorkant zo gepland had. Maar juist omdat ik kansen zag en nieuwe dingen heb geprobeerd. Zo begon ik in het begin van 2022 met mijn TikTok account, waar ik inmiddels bijna een miljoen mensen per maand mee bereik. Ook zag ik een nieuwe behoefte ontstaan binnen de wereld van de zzp’ers en ben begonnen met het aanbieden van online colleges voor (startende) ondernemers. Bij de eerste editie sloten 157 startende ondernemers aan, voor mij een groot succes!

Wie leerde jou in 2022 een belangrijke les?

Ik was op vakantie in Amerika toen ik op mijn strandbedje het boek ‘De kracht van keuze’, las van Kelly Weekers. Een van de onderwerpen die me is bijgebleven ging over ‘nee’ zeggen. Ze schreef dat iedereen die het beste met je voor heeft je nee gaat accepteren. Behalve de mensen die er misbruik van wilden maken. Juist door dit toe te passen, kreeg ik in 2022 ruimte in mijn agenda. En door die ruimte kon ik eindelijk weer nieuwe dingen ontwikkelen voor mijn bedrijf, zoals mijn online colleges.

Wat wens je de accountancysector toe?

Ik hoop dat de accountancysector met een positieve blik naar het nieuwe jaar gaat kijken. Wat mij betreft kijken we wat meer vooruit. En als we dan terugkijken, vind ik het belangrijk om te evalueren wat er wél goed ging. In plaats van alleen maar de negatieve dingen eruit te halen. Dus waarom liep de planning bij die ene klant wel soepel? Kunnen we dat ook gebruiken bij andere klanten of andere teams? Ook daar kun je juist van leren.

Wat moeten we in 2023 echt anders gaan doen?

Jonge accountants aan het woord laten. Zij hebben een unieke kijk op het vak en daar kunnen we vaak van leren. En een punt waarvan ik weet dat jonge accountants dan gaan zeggen: meer data-analyse toepassen in de controle. Ik zie dat er nog te veel angst is om dit écht te gebruiken in de praktijk.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2023?

Ik zie dat remote werken steeds populairder wordt. Ook onder accountants. Ik denk dat kantoren er goed aan doen om hierbij in kansen te denken in plaats van beren op de weg te zien. Vaak is er zoveel meer mogelijk dan je denkt. Als kantoor is het natuurlijk eng om teams remote te laten werken, maar juist in deze krappe arbeidsmarkt kan het dat éne punt zijn waarmee een potentiële nieuwe collega over de streep getrokken wordt.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Ik krijg altijd veel energie van het ontmoeten van nieuwe mensen. Juist mensen uit andere sectoren dan de financiële sector kunnen je huidige kijk veranderen als financial. Ook mijn studenten vallen daaronder. Iedere keer weer verbaas is me over het doorzettingsvermogen van de studenten.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2023?

Een tijdje terug hoorde ik iemand zeggen: “Joy is the essence of success”. Dat is precies wat ik voor komend jaar wil nastreven. Plezier hebben in wat ik doe. Ik geloof dat je daar het verste mee komt. En dat je daarmee in ieder geval het leukste werk hebt.