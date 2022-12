HET JAAR VAN (16) John Weerdenburg: ‘Het huidige PE-stelsel werkt in het MKB absoluut niet’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2022 en wat wensen zij voor 2023? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. John Weerdenburg is medeoprichter van de Auxilium Adviesgroep.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

In 2021 kreeg ik blaaskanker en ben ik ruim een half jaar uit de running geweest. Ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik er blijkbaar op tijd bij was en dat ik in Nederland woon waar de medische mogelijkheden groot zijn. Ik ben inmiddels hersteld en blijf in het ziekenhuis onder de radar. Dat betekent geregeld een spannende tijd of het nog steeds goed is. Maar tot op heden kan ik opgelucht zijn en voel me gezegend dat het nog steeds goed met me gaat.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Op dit moment bestaat er een groot tekort aan mensen die in de accountancy sector werken. Niet alleen accountants, maar ook medewerkers zoals assistent accountants, loonadministrateurs enz. Ik heb de indruk dat dit probleem nog wel jaren zal blijven met als gevaar dat veel mensen op hun tenen blijven lopen.

Wat wens je de accountancysector toe?

Dat we de gelegenheid krijgen om bij te komen van de hectische jaren die achter ons liggen. De maatschappij (NOW en TVL) heeft een zware wissel getrokken op onze capaciteit. Daarnaast moeten we ons realiseren dat we het maatschappelijk verkeer een grote dienst hebben bewezen. Een blijk van waardering hiervoor (van de overheid bijvoorbeeld) zou wel mooi zijn.

Wat moeten we in 2023 echt anders gaan doen?

De NBA zal een eerlijke reflectie moeten doen over het huidige PE-stelsel. Het is vanuit onderwijskundige hoek wellicht prachtig wat er gedaan moet worden in een PE-portfolio, maar in het MKB werkt dit absoluut niet. Het gaat niet langer meer om de inhoud (welke activiteit heb ik gedaan passend bij mijn positie) maar om de procedure. Laat accountants kiezen voor het oude model (PE-uren) of het nieuwe model. Daarbij is het toezicht op de naleving veel te vrijblijvend. Waar voorheen iedere accountant zijn PE verplichtingen moet registreren en de NBA hierop direct kon toezien, is het steekproef risico net zo klein als een boekenonderzoek van de Belastingdienst. En dat werkt degene die zich niet zo willen houden aan deze verplichting juist in de kaart.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2023?

Veel kantoren zitten in een veranderproces waarbij de automatisering een steeds belangrijkere rol speelt. Maar let op! Automatisering is een hulpmiddel geen doel! Accountants die op een passende wijze gebruiken maar van automatisering maar daarnaast toch de kunst verstaan om hieraan een persoonlijk tintje te geven hebben een mooie toekomst.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2023 jouw beste wensen en waarom?

Ik denk dat de NBA wel eens deze beste wensen kan gebruiken. Ik heb de indruk dat er achter de schermen veel wordt gedaan. Ook voor MKB-accountants, maar haal dan die schermen weg! Laat zien wat je doet. Laatst bij een presentatie door de voorzitter Kris Douma kwamen veel zaken aan bod zoals het overleg met de overheid over de terugbetaling van belastingschulden. Een prima actie, maar wel onbekend bij de achterban. Daarbij kan de NBA ook wel eerder acteren bij belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Een voorbeeld hierbij is het besluit van de KvK om de UBO niet meer zichtbaar te maken. Wat betekent dit nu voor accountants?

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2023?

In 2023 komt de NBA met de toetsingen nieuwe leest. De eerste contouren hiervan zijn al zichtbaar en het lijkt erop dat er grote stappen worden gemaakt om de toetsingen beter te laten aansluiten bij de kwaliteitsinspanningen van het kantoor. Dat is goed nieuws. Ik hoop dat er een werkbaar systeem van toetsingen komt en ik heb daarbij het voornemen mijn steentje (indien nodig) daaraan bij te dragen. Voor privé lijkt het me wel helder; genieten van het mooie in het leven en hopen en bidden dat het met de gezondheid van mijn dierbaren goed blijft.