HET JAAR VAN (18) Jan Wietsma: ‘Eindelijk werk gaan maken van het implementeren van RGS’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2022 en wat wensen zij voor 2023? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. De laatste in de rij is Jan Wietsma, financierings- en WHOA-deskundige en eigenaar van MKB-kredietcoach.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

De Russische inval in Oekraïne. Dat heeft ons wereldbeeld en zekerheden volledig op zijn kop gezet. We zijn keihard geconfronteerd met het feit dat vrede en veiligheid geen vanzelfsprekendheden zijn.

Wie leerde jou in 2022 een belangrijke les?

Dat waren de gastgezinnen die ik in maart en april heb bezocht in Zwolle. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen hun huis openstelden om Oekraïners op te vangen.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

In het rapport De Staat van het MKB staat dat het mkb zich op dit moment in een ‘ondertussen’ bevindt. Ik denk dat dit ook zo is voor de accountancy. Er gebeurt veel op het terrein van duurzaamheid, digitalisering, arbeidsmarkt en financiering. Ik zie dat accountants actief in het mkb er vaak nog onvoldoende betrokken bij zijn. Dat raakt de relevantie van de mkb-accountant: is hij nog wel de voorkeursadviseur van de toekomst? Denk niet te snel dat dit wel zo zal blijven, er zijn op dit moment meerdere kapers op de kust.

Wat wens je de accountancysector toe?

Meer durf en lef. Tijdens mijn onderzoek naar het gebruik van data science in de mkb-praktijk heb ik zo vaak gehoord dat dingen niet kunnen of mogen vanwege wet- en regelgeving of de toezichthouder. Terwijl er in de praktijk heel veel mogelijk is, dat heb ik afgelopen jaar van dichtbij mee mogen maken.

Wat moeten we in 2023 echt anders gaan doen?

Eindelijk werk gaan maken van het implementeren van RGS. Met RGS leggen de accountants het fundament om meer met data te doen en het versterkt ook nog eens de informatievoorziening in de financiële verantwoordingsketen.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2023?

Veel ondernemers hebben te maken met te hoge schulden en daaruit voortvloeiende lasten. Als MKB-herstructureringscoach hebben we de kennis, contacten en middelen om deze ondernemers te ondersteunen. Dat hebben we in 2022 al kunnen doen en gelet op de verzoeken die de laatste maand bij ons zijn binnengekomen, verwacht ik dat dit in 2023 door zal zetten. Overigens geldt ook hier dat een goede analyse van de data een belangrijk onderdeel is bij het meekrijgen van de schuldeisers als Belastingdienst, UWV en RVO in een schuldsaneringstraject.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2023 jouw beste wensen en waarom?

Jan de Beer uit Zwolle. Zijn inzet voor de opvang en ondersteuning van Oekraïners is overweldigend. Met zijn tomeloze en belangeloze inzet heeft hij heel veel mensen in Zwolle geïnspireerd om mensen hier en in Oekraïne te ondersteunen.