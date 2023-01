UWV: een op vijf werknemers wisselt van baan

Onderzoeken lieten eerder zien dat ongeveer een op de vijf werknemers tegenwoordig overweegt van baan te wisselen. Cijfers van het UWV tonen nu aan dat het niet bij plannen blijft: vorig jaar koos daadwerkelijk 20 procent van de werkenden voor een andere werkgever.

Het UWV spreekt van een ‘kleine Great Resignation’, in navolging van de post-corona-ontwikkelingen in de VS. In het derde kwartaal van 2022 had 5,3 procent van de werknemers een nieuwe werkgever in vergelijking met het kwartaal ervoor. ‘Dat waren 404.000 baanwisselaars, oftewel een kwart meer dan net voor de pandemie. Ten opzichte van tien jaar geleden is het aantal baanwisselaars verdubbeld.’

Krapte in plaats van scheve balans

Volgens de uitkeringsinstantie is in de VS na de coronaperiode een beweging ontstaan waarbij veel mensen ander werk zochten omdat ze een betere werk-privébalans willen. Maar: ‘In Nederland is de work-life-balance beter dan in Amerika’, vindt internationaal arbeidsmarktadviseur Michel van Smoorenburg. ‘We zijn kampioen deeltijdwerk en er is geen land in Europa waar zo vaak vanuit thuis wordt gewerkt. In Nederland ligt de verklaring voor de vele baanwisselingen daarom vooral bij de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt.’

Die krapte is juist na de coronacrisis sterk gegroeid. ‘In een krappe arbeidsmarkt wisselen werknemers sneller van baan. De risico’s zijn dan bij een overstap minder dan bij een overstap in een ruime arbeidsmarkt. Werknemers herzien hun eigen baan en wegen dan de voor- en nadelen van een overstap af. Hier spelen dan een mogelijk hoger loon, meer ontwikkelingsmogelijkheden of gunstigere andere arbeidsvoorwaarden een rol in. Door de hoge inflatie kijken mensen scherper naar het salaris.’

Vooral flexwerkers wisselen

In het afgelopen jaar wisselden in totaal bijna 1,5 miljoen mensen van werkgever: ongeveer een vijfde van alle werknemers in Nederland. Werknemers met een flexibel contract wisselden veel vaker van baan dan werknemers met een vast contract. Ook kozen meer mensen voor een leven als zelfstandige, volgens het UWV als alternatief om een (financiële) stap vooruit te zetten. In de afgelopen twee jaar is het totaal aantal zzp’ers met 14 procent gestegen. De grootste groei van het aantal zzp’ers vond plaats in de zorg, technische en ICT-beroepen.

Bron: UWV