Accountants willen goede uitleg indexatiebesluit van pensioenfondsen

Accountants zullen dit jaar scherp kijken naar de onderbouwing van indexatiebesluiten. Pensioenfondsen moeten vooral duidelijk maken waarom deze besluiten evenwichtig zijn. Dat zeggen accountants van KPMG en Deloitte tegen Pensioen Pro.

In hun bestuursverslag moeten pensioenfondsen de belangrijkste ontwikkelingen en het gevoerde beleid toelichten. Indexatie was in 2022 een van de belangrijkste thema’s. Bij hun controles willen accountants dit jaar vooral lezen waarom indexatiebesluiten sprake is van een evenwichtige belangenafweging: pensioenfondsen dienen de diverse belangen van deelnemers goed tegen elkaar af te wegen en extern te verantwoorden. De accountants Wilfred Kevelam (KPMG) en Anne Laning keken naar de toelichting op websites van pensioenfondsen. Ze vinden de paragrafen over evenwichtige belangenafweging bij indexatie erg wisselend van kwaliteit. Van de 25 grootste fondsen besteden er acht (42%) geen aandacht aan evenwichtige belangenafweging. Vijf fondsen (26%) benoemen alleen dat de besluitvorming evenwichtig is en geven daar soms ook kwalitatieve argumenten voor. Zoals dat de inflatie hoog is, de financiële positie het toelaat en dat de soepelere regels indexatie makkelijker maken.

Transitie

Kevelam zegt in Pensioen Pro dat zijn teams ook extra aandacht voor de evenwichtigheid van indexatiebesluiten hebben in verband met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. ‘Evenwichtige belangenafweging volgt uit de pensioenwet en de Code Pensioenfondsen. Het zou gek zijn als wij dit niet zouden koppelen aan de indexatiebesluiten. Bij veel fondsen zijn de pensioenen fors verhoogd.’ Marc van Luijk, accountant bij Deloitte: ‘Wij verwachten dat besturen in ieder geval aangeven hoe het indexbesluit tot stand is gekomen en waarom het bestuur vindt dat de gegeven indexatie passend is voor alle groepen deelnemers.’ Er wordt ook gekeken hoe het verantwoordingsorgaan en/of de raad van toezicht betrokken zijn geweest bij het indexatiebesluit. Van Luijck verwacht niet dat accountants jaarverslagen gaan afkeuren omdat een bestuur wil vasthouden aan een beperkte uitleg.

Volgens Kevelam moet het bestuur ook beschrijven hoe het indexatiebesluit samenhangt met andere (toekomstige) besluiten. ‘Zo kan het fonds zeggen dat door indexatie de financiële positie is verslechterd. En dat mocht het ooit weer tegenzitten, de premie mogelijk moet worden verhoogd. Ook kan indexatie en de lagere dekkingsgraad die hieruit volgt gevolgen hebben voor de keuzes rondom de renteafdekking.’

AFM

De AFM publiceerde eind december de resultaten van een onderzoek onder veertig pensioenfondsen die voor oktober 2022 gebruikmaakten van de versoepelde indexatieregels. Volgens de toezichthouder bleek uit een eerste analyse dat veel fondsen niet uitleggen waarom ze de keus tot (ruime) verhoging evenwichtig vinden. Ook maakte een aantal fondsen de generatie-effecten niet inzichtelijk. De AFM vindt het belangrijk dat pensioenfondsen die effecten duidelijk communiceren.

Bron: Pensioen Pro