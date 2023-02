CEA komt in 2025 met ‘majeure’ aanpassing eindtermen

De Commissie Eindtermen Accountantsopleidingen (CEA) is gestart met de voorbereidingen voor de herziening van de eindtermen. Net als in 2016 zal het een majeure aanpassing worden, verwacht de commissie, die de nieuwe eindtermen in 2025 denkt te kunnen presenteren.

Er is volop debat over en een breed gevoelde urgentie tot herijking van de accountantsopleiding. Zo constateerde het rapport ‘Stip aan de horizon’ uit december 2022 dat de aantrekkelijkheid en de studeerbaarheid van de accountantsopleiding onder druk staan. Steeds meer thema’s worden aan de accountantsopleiding toegevoegd, terwijl er moeilijk afscheid wordt genomen van bepaalde onderwerpen. De instroom in en het marktaandeel van de accountantsopleidingen dalen. Het rendement van de accountantsopleiding laat te wensen over. Slechts de helft van het aantal afgestudeerde studenten van een initiële (hbo- of wo-) accountantsopleiding komt uiteindelijk in het accountantsregister. Studenten geven ondertussen signalen af dat zij de huidige theorie- en praktijkopleiding in combinatie met de werkdruk te zwaar vinden.

Keuzes maken

‘Als commissie houden wij ons bezig met waaraan een pas afgestudeerde accountant moet voldoen, welke competenties en kennis hij of zij dient te hebben,’ zegt CEA-secretaris Jan-Paul Leerentveld. ‘We passen de eindtermen jaarlijks aan. De meest recente wijziging betreft duurzaamheidsverslaggeving in het licht van de komst van CSRD.’ Leerentveld erkent dat de CEA met zijn jaarlijkse aanpassingen ‘in zekere zin’ eraan bijdraagt dat de accountantsopleiding steeds voller is geworden. ‘Maar we vragen opleiders ook welke onderdelen in de studie kunnen vervallen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat daar doorgaans geen antwoord op komt.’ De ‘studeerbaarheid’ van de accountantsopleiding gaat de CEA wel aan het hart, voegt Leerentveld toe. ‘Het kan niet zo zijn dat we straks prachtige eindtermen hebben voor een opleiding die structureel te weinig studenten trekt. Ik verwacht dat een aantal traditionele eindtermen in de nieuwe eindtermen niet meer terugkomen, simpelweg omdat er grenzen zijn aan wat we van de opleiding en van jonge accountants mogen verwachten en we daarin keuzes moeten maken.’

Nieuw beroepsprofiel

Opleiders (hogescholen, universiteiten, de Raad voor de Praktijkopleidingen van de NBA en de stagebureaus), maar ook de beroepspraktijk en de beroepsorganisatie zijn bezig een nieuw beroepsprofiel te definiëren. De CEA zegt dit nieuwe beroepsprofiel in haar eindtermen te zullen betrekken. Verder ondersteunt CEA de oproep uit het rapport ‘Stip aan de Horizon’ om de synergie tussen het theorie- en praktijkdeel van de opleiding en de aansluiting met interne trainingen en de HR-cyclus van werkgevers te verbeteren. Zo ontstaat daadwerkelijk een geïntegreerde beroepsopleiding. Ook de oproep voor het creëren van een actieve leercultuur deelt CEA van harte. Hier zijn vooral de opleiders en de beroepspraktijk aan zet. Bij het herijken van de accountantsopleiding mogen studenten en young professionals zelf uiteraard niet

ontbreken.

Experimenten

CEA wil onderwijsinnovaties in haar rol als toezichthouder faciliteren en stimuleren door pilots en natuurlijke experimenten mogelijk te maken. Wij denken aan experimenten op het gebied van het stimuleren van andersoortige instroom, verdere integratie van het theorie- en praktijkdeel van de opleiding, het kantelen van het curriculum naar meer thematisch onderwijs, meer formatieve toetsing en het stroomlijnen van de opleiding en de HR-cyclus van accountantsorganisaties. CEA roept betrokkenen op om hiervoor concrete voorstellen te doen. CEA zal deze voorstellen ruimhartig faciliteren en de effecten betrekken bij de herziening van de eindtermen. Ondertussen zal CEA niet nalaten om, waar mogelijk, ‘quick wins’ te realiseren en kennis met het veld actief te delen.

De CEA bestaat uit zeven leden. Voorzitter (per 1 januari 2023) is mr Ineke van Oldeniel.