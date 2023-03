Boekhouder die praatte met advocaat van zieke manager onterecht ontslagen

De directeur van de Haagse zorgverlener Multi-Care had een arbeidsconflict met een manager. Hij vroeg een pas aangenomen boekhouder een belastende verklaring over de vrouw te ondertekenen. Toen de boekhouder weigerde maar wel met de advocaat van de manager sprak, werd hij op staande voet ontslagen.

Een 32-jarige boekhouder komt op 1 maart 2020 in dienst van Multi-Care. Een paar maanden later meldt zijn leidinggevende zich ziek na een conflict met de eigenaar en directeur van de zorgverlener. Volgens de boekhouder probeert de directeur de manager er vervolgens uit te werken en te laten opdraaien voor eventuele financiële schades. Eind december krijg de boekhouder een document voorgelegd waarin staat dat de manager disfunctioneerde. Of de financiële medewerker daar even zijn handtekening onder wil zetten. In ruil daarvoor belooft de directeur de boekhouder te helpen met het opzetten van diens eigen administratiekantoor.

Valse verklaring

De financiële medewerker zet zijn handtekening echter niet. Hij is van mening dat het hier een valse verklaring betreft. Daarna ontstaat een intimiderende sfeer op kantoor: de directeur laat wekelijks een advocaat langskomen om te bespreken hoe hij van medewerkers af kan komen. De advocaat krijgt ook toegang tot de werkmail van de zieke manager. Volgens de boekhouder heerst er een verziekte sfeer bij Multi-Care en benadert de directeur zijn personeel intimiderend. De financiële medewerker meldt zich eind februari 2021 ziek.

In april stuurt hij een mail naar de directeur waarin hij melding maakt van mogelijke financiële malversaties waaraan de directeur zich schuldig zou maken. ‘Sinds mijn dienstverband bij Multi-Care heeft u meerdere malen overboekingen gedaan naar uw privérekening. De overboekingen zijn gedaan door collega [collega] e/o door u zelf. Bij vragen naar de overboekingen gaf u aan dat u een lening heeft gedaan aan Multi-Care B. v.. Door te hoge werkdruk en vele taken was dit voor mij niet te controleren’, schrijft hij. En ook dat hij de indruk heeft dat de directeur een conflict aan het creëren is, ‘omdat ik niet instem met uw werkwijze en u mij op deze manier probeert weg te werken.’

Mail aan manager

Maar daar blijft het niet bij. De boekhouder voelt zich geroepen om de zieke manager, met wie Multi-Care in de clinch ligt, bij te praten over de acties van haar voormalige werkgever. ‘Ik wil een ding nadrukkelijk vermelden en dat is denk ik ook voor jou zeer van belang om te weten,’ mailt hij. Op dinsdag 6 november trof hij de directeur met zijn advocaat aan achter zijn computer. De boekhouder kreeg te horen dat beide heren in de mail van de manager waren gedoken om ‘te kijken of ze iets eruit konden halen wat tegen jou gebruikt kon worden’. Nadat de directeur en de advocaat naar een aanpalende ruimte waren gegaan hoorde de boekhouder dat de advocaat zei: ‘Aan haar mail te zien is zij aan het werk geweest’ en: ‘We moeten zoeken naar wat anders’.

De manager stopt de mail in haar verweerschrift en zo leest de directeur wat zijn boekhouder haar heeft geschreven. Omdat hij ‘de wederpartij voedt met (ook nog eens grotendeels onware) informatie welke hij uit hoofde van zin arbeidsovereenkomst geheim zou dienen te houden en zeker niet zou moeten doorspelen aan een wederpartij in een lopende rechtszaak’ ontslaat de directeur de financiële medewerker op staande voet.

75.000 euro

In kort geding vecht de boekhouder zijn ontslag aan. Hij eist een billijke vergoeding van € 74.986,- bruto, het loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren, en een transitievergoeding van € 1.385,44. De kantonrechter wijst de claim van de boekhouder af. Die gaat hierop in hoger beroep.

Geheimhoudingsplicht

Het gerechtshof komt tot een ander oordeel dan de voorzieningenrechter. Het is inderdaad zo dat de ontslagen boekhouder informatie heeft verstrekt, maar hij heeft dit niet gedaan aan een klant, relatie of andere buitenstaander maar aan de advocaat van de manager. Omdat deze manager nog in dienst was, heeft de boekhouder zijn geheimhoudingsplicht niet geschonden. Anders dan Multi-Care stelt moet de advocaat van de manager namelijk op één lijn worden gesteld met de manager zelf, zodat hij net als de manager niet is aan te merken als een “derde” waarop het geheimhoudingsbeding ziet. Het hof vindt niet dat de medewerker met zijn mail in strijd gehandeld heeft met goed werknemerschap jegens Multi-Care.

Maar een vergoeding van bijna 75.000 euro gaat het hof veel te ver. Uit de stukken blijkt dat de boekhouder in zijn werk onder spanning stond als gevolg van het arbeidsconflict tussen Multi-Care en de manager, zijn voormalig teamleider. In dat licht acht het hof aannemelijk dat als de boekhouder op 25 mei 2021 niet op staande voet zou zijn ontslagen, de arbeidsovereenkomst tussen partijen binnen een afzienbare periode op andere wijze zou zijn geëindigd. Het hof houdt er daarom rekening mee dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen zonder het ontslag op staande voet nog zou hebben geduurd tot 1 juli 2022. Een billijke vergoeding van 15.000 euro is op zijn plaats, aldus het Hof.

Op de fles

Multi-Care is inmiddels gestopt met haar werkzaamheden. Uit een reconstructie van NRC in mei 2022 bleek dat het bedrijf honderden uren te veel aan zorg had gedeclareerd aan cliënten, handtekeningen had vervalst en zijn administratie nitt op orde had. De gemeente Den Haag en de Dienst Justitiële Inrichtingen vorderden zo’n 700.000 euro terug van Multi-Care. In het artikel beklagen (oud)-medewerkers zich over de intimiderende werksfeer bij het bedrijf. Zo zou de directeur regelmatig hebben geschreeuwd naar medewerkers en met deuren hebben gesmeten.

Lees hier de uitspraak.