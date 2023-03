‘Geen strengere regels WOZ-bureaus, maar meer helderheid van overheid nodig’

Bureaus die woningbezitters helpen om de WOZ-beschikking aan te vechten en zo de ozb-belasting te verlagen, krijgen met nieuwe regels te maken, heeft Financiën aangekondigd. Tegelijkertijd pleiten zowel de WOZ-bureaus als belangenbehartigers van consumenten voor meer duidelijkheid vanuit de overheid.

Financiën wil strengere regels opleggen aan bureaus die voor huizenbezitters de WOZ-beschikking aanvechten bij de gemeente, zo meldde de NOS eerder. Zulke bureaus kunnen met een geslaagd WOZ-bezwaar honderden tot duizenden euro’s proceskostenvergoeding incasseren en gemeenten draaien daarvoor op; maken woningbezitters zelf bezwaar, dan hoeft zo’n vergoeding niet te worden betaald. Volgens het is door de opkomst van WOZ-bezwaarbureaus het aantal bezwaar- en beroepsprocedures enorm gegroeid en dat kost gemiddeld 600 euro per gewonnen zaak. ‘Behalve dat hierdoor over de rug van mensen geld wordt verdiend, legt het ook een steeds groter wordende druk op de uitvoering van de fiscale wetgeving en de rechtspraak. Gemeenschapsgeld vloeit zo weg naar commerciële partijen’, aldus een woordvoerder tegenover de NOS. Door de proceskostenvergoeding te verlagen en direct aan de burger uit te betalen moet het voor bureaus onaantrekkelijker worden om een zaak te beginnen.

Wetgeving op de schop

Maar de Vastelastenbond vindt het geen oplossing en noemt de maatregel ‘symptoombestrijding’. ‘Door de vergoeding van een WOZ-bezwaar direct aan de burger te betalen in plaats van het bureau wordt het probleem niet opgelost. Burgers zullen nog steeds van deze bureaus gebruikmaken omdat het proces van bezwaar maken verouderd en onduidelijk is.’ Juist de overheid zou de belastingplichtige meer moeten betrekken bij het proces van beroep en bezwaar, vindt de bond. ‘Gemeenten zouden de burgers moeten laten weten hoe de taxatie van hun woning tot stand komt.’ De wetgeving moet op de schop, is het pleidooi. ‘Als de overheid wil dat burgers zelf bezwaar maken, moet dat proces vereenvoudigd worden. Nu is het indienen van een bezwaar onnodig complex en grijpen consumenten terug naar de expertise van partijen die weten hoe dat moet.’

Meer inzicht geven

Anderzijds wil de brancheorganisatie van WOZ-bureaus met staatssecretaris Van Rij gaan praten over de manier waarop de WOZ-waarde van een huis wordt bepaald. Volgens de Vereniging Rechtsbescherming Lokale Belastingen (VRLB) kan meer inzicht in de berekening ervoor zorgen dat huiseigenaren de hoogte van de WOZ-waarde begrijpen en daarom minder vaak bezwaar maken of laten maken door een commercieel bezwaarbureau. ‘Inzicht geeft mensen een rustgevend gevoel. Hoe beter gemeenten de WOZ-waarde kunnen onderbouwen, hoe meer de burger keuzes accepteert en geen bezwaar maakt.’

Bron: ANP