Nog steeds minder faillissementen dan voor corona

In februari zijn 49 meer bedrijven failliet verklaard dan in januari meldt het CBS. Dat is een stijging van 21 procent, maar het aantal faillissementen ligt nog altijd onder het niveau van de periode voor corona.

Het aantal faillissementen piekte in mei 2020 met 406 omgevallen bedrijven – nog altijd veel minder dan het record van 911 uit mei 2013. Sinds afgelopen zomer neemt het aantal faillissementsuitspraken geleidelijk aan weer toe. In februari eindigde de teller op 277. In februari 2020, blak voor de corona-uitbraak, gingen er nog 333 bedrijven op de fles.

Minder faillissementen in dienstverlening en vervoer

Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen: 62, dat is 29 procent meer dan in januari. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in februari de meeste faillissementen uitgesproken in de sector horeca (26 stuks). In de specialistische zakelijke dienstverlening, waar ook de accountancy toe behoort, ging het aantal faillissementen juist omlaag in februari. Er werden 19 bedrijven failliet verklaard, tegen nog 32 in januari. Ook in de vervoer- en industriesector ging het aantal faillissementen sterk omlaag.