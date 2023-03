Vastgoedfondsen in verzet tegen box 3 wetgeving

Forumvast, de belangenvereniging van aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten, bereidt een proefproces voor tegen de nieuwe box 3 wetgeving.

De nieuwe wet bepaalt dat de belastingdruk voor vastgoedbeleggers naar 60 tot 90% van het directe rendement gaat, terwijl de waarde van het betreffende vastgoed daalt als gevolg van sterk gestegen rente. De gevolgen voor onder meer de woningmarkt zijn zeer ernstig en dat is onacceptabel, zo vindt Forumvast.

Huib Boissevain, voorzitter van Forumvast: ‘Inmiddels heeft een flink aantal buitenlandse partijen de huurwoningen in portefeuille verkocht als gevolg van de door Hugo de Jonge voorgestelde maatregelen. Daar komen de kleine particuliere beleggers bij, die een zeer groot deel van hun rendement verliezen en hun pensioen zien halveren. Zij verkopen massaal. De nieuwe box 3 wetgeving is onverantwoord, ondoordacht en moet worden herzien. Wij hopen dat met dit proefproces, waarbij we zowel het ministerie van Financiën als de Belastingdienst op korte termijn dagvaarden, voor elkaar te krijgen.’