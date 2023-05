KPMG-RSM Scriptieprijs voor onderzoek naar agrivoltaics

Tijdens het Changemaker Forum op woensdag 24 mei is de jaarlijkse KPMG-RSM Sustainability Master Thesis Award 2023 uitgereikt aan Maximilian von Wels, die naar huis gaat met de prijs van €1.000. Zijn scriptie heet ‘The Social Acceptance of Agrivoltaics’.

Von Wels’ scriptie maakte indruk op de jury vanwege de inzichtelijke analyse van de sociale implicaties van het combineren van zonnepanelen en landbouwgrond. De tweede prijs ging naar Jasper Arendt. De winnaar werd namens KPMG bekend gemaakt door sustainability-consultant Ödön Engegård en heeft de prijs digitaal in ontvangst genomen. De scriptie belicht overtuigend de voordelen van agrivoltaics (het dubbel gebruik van landbouwgrond voor zowel landbouw als voor het opwekken van zonne-energie) ten opzichte van grondgemonteerde zonne-energiesystemen. Met bruikbare bevindingen is het onderzoek van Maximilian erop gericht bij te dragen aan de overgang naar duurzame energieoplossingen.

Onder de indruk

‘We waren ontzettend onder de indruk van de kwaliteit van de ingezonden scripties en we hebben ze met veel plezier gelezen’, aldus Jerwin Tholen, Juryvoorzitter en Partner Sustainability bij KPMG. ‘De scriptie van Maximilian sprong er bovenuit in gevatheid. Het bevat een overtuigende uitleg van de voordelen van agrivoltaics. Het is een krachtige analyse die gericht is op de sociale gevolgen van een technische oplossing. De sociale aspecten zijn goed gekwantificeerd en dat maakt de bevindingen bruikbaar voor de zonne-energiesector.’

Over de jury

De jury bestond dit jaar uit Jerwin Tholen (Partner Sustainability bij KPMG), Lars Crama (Private Lead Up!Rotterdam) en Arjanne Hoogstad (Manager Marketing & Communication at Rotterdam Partners). Zij hebben elke scriptie beoordeeld op basis van een aantal criteria, zoals de praktische relevantie voor managers en ondernemers, potentiële milieu- en maatschappelijke impact en originaliteit.