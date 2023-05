‘Nieuwe box 3-belasting desastreus voor startups’

De hervorming van de box 3-heffing pakt waarschijnlijk rampzalig uit voor Nederlandse startups. Die waarschuwing heeft een groep vooraanstaande investeerders overgebracht in een brandbrief aan staatssecretaris Van Rij van Financiën. De investeerders hebben zich verenigd in het collectief Operator Exchange.

Vermogensaanwasbelasting

Het kabinet wil vanaf 2027 mogelijk belasting gaan heffen over de groei van vermogen. De kern van het probleem daarvan is dat aandeelhouders in het nieuwe belastingstelsel belasting moeten betalen over winst die nog niet gerealiseerd is. Door de vermogensaanwasbelasting kunnen aandeelhouders na een succesvolle investeringsronde geconfronteerd worden met torenhoge aanslagen, terwijl ze die waarde pas kunnen verzilveren na een beursgang of verkoop.

Startups

Dat heeft grote gevolgen voor startups, omdat die hun werknemers vaak voor een deel uitbetalen in aandelen. ‘Het wordt voor medewerkers minder interessant om voor een Nederlandse startup te werken, en voor startups minder interessant om zich in Nederland te vestigen’, schrijven de investeerders in de brandbrief, die in handen is van BNR. Operator Exchange pleit er daarom voor om aandeelhouders pas te belasten nadat ze uitcashen.

Bron:

Belasting betalen over geld dat je nooit hebt verdiend: box-3 ‘desastreus’ voor start-ups