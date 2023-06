PwC Australië gesplitst na schandaal; ook Nederland betrokken

PwC Australië verkoopt zijn adviestak voor de overheid, goed voor 20 procent van de omzet, na een schandaal over misbruik van vertrouwelijke informatie. Er is ook een link met PwC Nederland. Daar loopt nog een onderzoek naar.

Eerder dit jaar bleek dat de adviestak voor de overheid van PwC Australië vertrouwelijk overheidsinformatie had gebruikt om klanten te werven. Het ging om maatregelen van de Australische overheid om belastingontwijking tegen te gaan. Uit e-mails van een geschorste Australische partner, een internationale belastingexpert, bleek dat ook PwC Nederland betrokken was bij het werven van nieuwe klanten met de geheime informatie. In mei zei het kantoor dat er een advocatenkantoor in de arm was genomen om onderzoek te doen naar de Nederlandse betrokkenheid. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet bekendgemaakt.

Nieuwe CEO

PwC heeft een nieuwe ceo aangesteld bij PwC Australië. Het is Kevin Burrowes die overkomt van het kantoor van PwC in Singapore. De PwC-tak in Australië stond de afgelopen weken onder leiding van een tijdelijke ceo. Meerdere topmensen moesten het kantoor verlaten na het uitkomen van het belastingschandaal. De adviestak voor de overheid wil PwC voor 1 Australische dollar verkopen aan investeringsmaatschappij Allegro Funds. Dat maakte het kantoor zondag bekend.

Wereldwijde impact

Het schandaal speelt aan de andere kant van de wereld. Maar dat vertrouwelijke informatie gedeeld is met PwC-partners in andere landen maakt dat de impact zich uitstrekt tot ver buiten Australië. In het Financieele Dagblad toonde hoogleraar accountancy Jan Bouwens zich in mei ‘zeer verbaasd’ dat dit heeft kunnen gebeuren bij PwC. ‘De partners van PwC die dit onder ogen kregen, hadden moeten vragen of die informatie wel legaal is. Ik zou me bijvoorbeeld als Nederlandse belastingadviseur echt afvragen of ik deze informatie wel kan gebruiken.’