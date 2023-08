OvRAN: ‘Verklaar wet toekomst accountancysector wél controversieel’

De Orde van Register Adviseurs Nederland (OvRAN) begrijpt niet dat NBA, VEB en Eumedion de behandeling van de wet toekomst accountancysector gewoon willen laten doorgaan, ondanks de val van het kabinet. Volgens de OvRAN is er helemaal geen breed maatschappelijk draagvlak voor de wet.

Vorige week stuurden NBA, VEB en Eumedion een brief aan de Tweede Kamer met het verzoek de behandeling van het wetsvoorstel wet toekomst accountancysector niet controversieel te verklaren. Nu het kabinet gevallen is, debatteert het parlement alleen over wetsvoorstellen die niet controversieel worden geacht. Als de Wta wel als zodanig wordt aangemerkt, duurt het minstens een jaar langer voordat de wet in werking kan treden. En dat is zeer onwenselijk, aldus NBA, VEB en Eumedion.

Te weinig draagvlak

Om een wetsvoorstel niet controversieel te verklaren moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste is dat er een aantoonbaar breed draagvlak is voor de toekomstige wet. Volgens OvRAN is dat bij het wetsvoorstel Wta niet het geval. ‘Dit blijkt geenszins uit deze traditionele internetconsultatie’, schrijft de organisatie in een brief aan Tweede Kamerleden. OvRAN wijst ook op de gebruikelijke, ‘dit keer niet malse’ kritiek van de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens en het Adviescollege Toetsing Regeldruk bij dit wetsvoorstel.

Verder heeft VNO-NCW/MKB-Nederland aangegeven te twijfelen in hoeverre de voorgestelde wijzigingen in de praktijk zullen bijdragen aan de duurzame verbetering van de controlekwaliteit. MidkapNL merkt op dat steeds meer OOB-organisaties geen OOB-accountant kunnen contracteren. De SRA heeft opgemerkt dat de overheidsmaatregelen van de laatste decennia maar ook de huidige voorgestelde maatregelen in toenemende mate de functie van de accountant hinderen als de vertrouwenspersoon c.q. trusted advisor die hij in het mkb vervult.

‘Spreekbuis van Big4’

De OvRAN schrijft zelf niet meer de moeite te hebben genomen te reageren op dit wetsvoorstel. ‘Het is praten tegen dovemans oren bij het Ministerie van Financiën dat de kern van het probleem niet begrijpt en zich laat meeslepen door de belangen achter de NBA, feitelijk een spreekbuis en lobbyist voor de Big Four.’ De OvRAN haalt in de brief ook uit naar de beroepsvereniging, die als spreekbuis van PwC, KPMG, EY en Deloitte wordt gezien. ‘De overgrote meerderheid van de meer dan 22.000 NBA leden zijn helemaal niet actief als accountants maar blijft alleen lid vanwege de accountantstitel(s), vanwege de verenigingsdwang dus. Niet meer maar minder regelgeving kan leiden tot betere accountantscontroles. Maar de Big Four hebben wel groot belang bij meer regelgeving, waar de Big Four zichzelf veelal van vrijstelt. Daardoor is een kartel ontstaan dat iedereen die de wettelijk beschermde accountantstitel(s) wil dragen aan een bijna onuitvoerbare set regelgeving onderwerpt. Kortom, verklaar dit wetsvoorstel wet toekomst accountancysector controversieel en hou het Ministerie van Financiën bij de les.’

De OvRAN verwijst in haar schrijven naar een klant bij de ACM.

Lees hier de brief van OvRAN aan de Tweede Kamer.