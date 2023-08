Nieuwe Nmbrs AI-chatbot voor accountants beantwoordt vragen van klanten

De Knowledge Assistant is de nieuwe AI-chatbot van Nmbrs die HR- en salarisvragen van klanten van accountants beantwoordt. De assistent maakt tijd vrij die accountants kunnen gebruiken om strategisch advies te geven en zo hun kantoor weer te laten groeien.

Nederland kampt met een groeiend tekort aan accountants. Dat zorgt voor drukte, tijdgebrek en overbelasting en dwingt sommige kantoren zelfs tot een klantenstop. De Knowledge Assistant kent het Handboek Loonheffingen van binnen en buiten en geeft – binnen enkele seconden – deskundig antwoord in begrijpelijke taal. Klanten zijn daardoor snel geholpen en accountants kunnen zich daardoor weer richten op vakinhoudelijke zaken, en het verschil maken in tijden van grote arbeidsmarktkrapte.

Efficiencywinst

“We weten uit ervaring dat accountants veel efficiencywinst kunnen behalen”, legt Nmbrs-CEO Michiel Chevalier uit. “Onze inschatting is dat nog zo’n dertig tot veertig procent méér van het werk kan worden geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Met de AI-chatbot Knowledge Assistant kunnen onze klanten een grote stap in die richting zetten.”

In tegenstelling tot andere chatbots, zoekt de Knowledge Assistant niet lukraak op het internet naar antwoorden maar put uitsluitend uit het Handboek Loonheffingen. “Onze ervaren programmeurs hebben de chatbot uitvoerig getraind en getest. Ondertussen trainen we de Knowledge Assistant op meer vlakken. In de toekomst kan deze chatbot bijvoorbeeld ook cao-vragen beantwoorden.”

Eigen huisstijl en beheer

De Knowledge Assistant is als de persoonlijk assistent van accountants. De chatbot geeft antwoorden uit naam van het kantoor en is vorm te geven in de eigen huisstijl. “Uiteraard staat de bescherming van klantgegevens voorop. Alle vragen die klanten stellen, en de gegevens die mogelijk in die vragen staan, blijven intern, binnen de digitale muren van Nmbrs. Daarom gebruiken we géén API van OpenAI. Voor de hosting en verwerking maken we gebruik van Microsoft Azure.”

Zelf proberen? Geïnteresseerde accountants kunnen de Knowledge Assistant gratis en vrijblijvend uitproberen. De Knowledge Assistant is beschikbaar in de Nmbrs Marketplace. Klik op de blauwe knop ‘Test Knowledge Assistant’ en stel alle vragen die je maar wil.