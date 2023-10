De behandeling van een VvE-aandeel en derdengeldrekening notaris in het rechtsherstel box 3

De Kennisgroep Inkomstenbelasting niet-winst heeft de vragen beantwoord op welke wijze een aandeel in een reservefonds van een Vereniging van Eigenaars en een geldbedrag dat tijdelijk op een derdenrekening van een notaris is gestald, worden behandeld in het rechtsherstel box 3.

Aanleiding

Naar aanleiding van de invoering van de Wet rechtsherstel box 3 en de Overbruggingswet box 3 met betrekking tot hoofdstuk 5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001), ook wel bekend als box 3, komen diverse vragen op met betrekking tot de kwalificatie van vermogensbestanddelen, zoals de gerechtigdheid tot een aandeel in het reservefonds van een Vereniging van Eigenaars (VvE).

Sinds de invoering van de Wet rechtsherstel box 3 is het forfaitaire rendement afhankelijk van het type vermogensbestanddeel (onderverdeeld in de categorieën banktegoeden, overige bezittingen en schulden). Voor iedere vermogenscategorie geldt een eigen forfaitair rendementspercentage. Er zijn vermogensbestanddelen die niet direct zijn aan te merken als banktegoeden, maar een vergelijkbaar rendement kennen als banktegoeden.

Vraag

Op welke wijze wordt een aandeel in een reservefonds van een VvE in aanmerking genomen onder de Wet rechtsherstel box 3?

Antwoord

Het aandeel in een reservefonds van een VvE wordt onder de Wet rechtsherstel box 3 aangemerkt als een overige bezitting. Dit geldt eveneens indien een eigenaar zijn aandeel (al dan niet gedeeltelijk) schuldig is gebleven. De kwalificatie van de door de eigenaar in privé gespaarde gelden ter dekking van zijn schuld, is afhankelijk van de soort bezitting.

Bij het standpunt is ook een nadere beschouwing opgenomen. Het standpunt over de behandeling van de derdengeldrekening notaris in het rechtsherstel box 3 is hier te vinden.