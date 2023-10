NBA onderzoekt fraudegevoeligheid PE, SRA gaat gesprek met leden aan

De NBA doet onderzoek naar de fraudegevoeligheid van de eigen activiteiten op het gebied van educatie, zoals het systeem van permanente educatie (PE) en de kennistoets. SRA gaat het gesprek met leden aan over de toetsing en borging van kennis en het mitigeren van risico’s, en biedt hen daarbij ook ondersteuning aan.

Examenfraude

De NBA heeft op het eigen nieuwsplatform accountant.nl een reactie gegeven op het nieuws van eerder deze week dat bestuurslid Rob Bergmans opstapt bij Deloitte naar aanleiding van de voorlopige uitkomsten van een onderzoek naar mogelijke examenfraude. Deze zomer vertrokken ook topman Marc Hogeboom en RvC-voorzitter Roger van Boxtel al bij KPMG, nadat bleek dat er daar ruim 500 keer was gefraudeerd. KPMG startte eind vorig jaar een onderzoek na meldingen van mogelijke fraude bij interne PE-trainingen. Mede in het licht van incidenten in het buitenland deed de AFM daarna het verzoek aan de vijf andere OOB-kantoren om de interne leercultuur en het gedrag van de medewerkers onder de loep te nemen. Het onderzoek bij Deloitte is nog gaande en daarover wordt nu verder nog weinig gedeeld. Wel zijn de tussentijdse bevindingen voor bestuurder Bergmans dus reden om nu al te vertrekken.

De AFM liet in een reactie op het nieuws over Deloitte maandag weten opnieuw ‘geschokt’ te zijn over ‘de examenfraude die ook bij een tweede grote accountantsorganisatie op het hoogste niveau speelt’ en kondigt aan: ‘er zullen nog meer stappen volgen’.

NBA

De NBA zegt nu de fraudegevoeligheid van de eigen educatieactiviteiten te onderzoeken en wijst er op dat het nieuwe PE-systeem in 2024 als geheel wordt geëvalueerd. ‘Wanneer het nodig is zullen we dit systeem herontworpen.’ Tegelijk benoemt de NBA ook dat accountants zelf verantwoordelijk zijn voor hun professionele ontwikkeling. De beroepsorganisatie wacht verder de uitkomsten af van het onderzoek bij Deloitte en vindt het in elk geval ‘goed dat bestuurders en accountantsorganisaties hun verantwoordelijkheid nemen in kwesties rondom examenfraude.’

SRA

Ook SRA heeft inmiddels gereageerd. De beroepsorganisatie meldt onder meer het verschrikkelijk te vinden ‘te moeten constateren dat de fraude met interne en verplichte kennistoetsen verder blijkt te gaan dan een incident. Wij wijzen dit soort praktijken ten zeerste af en kunnen alleen maar hopen dat dit bij SRA-kantoren niet speelt.’

SRA heeft zelf ook al actie ondernomen: ‘Als aanbieder van de verplichte NBA-kennistoetsen, andere kennistoetsen en e-learnings op individueel- en kantoorniveau via het SRA-portaal, vonden we het op basis van de eerste berichten over examenfraude noodzakelijk om onze eigen (technische) processen door te lichten en mogelijke hiaten op te sporen. Wij willen daar bovenop zitten.’

Bovendien is er ook bij SRA-leden zelf al het een en ander in gang gezet: ‘We weten dat kantoren binnen onze vereniging eigen onderzoek hebben gedaan en het onderwerp bespreekbaar maken, passend binnen een kwaliteitsgerichte cultuur. Dat juichen we toe. Vanuit onze eigen aanjagende en ondersteunende rol bij de kantoren nemen we ook onze verantwoordelijkheid. Daartoe gaan we het gesprek met onze leden aan over de toetsing en borging van kennis, het mitigeren van risico’s en bieden hen daarbij ook ondersteuning aan. SRA zal er aan blijven werken om het vertrouwen in het werk van accountants en accountantskantoren duurzaam te herstellen en te borgen.’