Van omvangrijke beleggingsfraude verdachte boekhouder voorlopig vrij

De voorlopige hechtenis van boekhouder Corina de J. uit Tiel is sinds 10 oktober onder voorwaarden opgeheven. De eigenaar van een administratiekantoor wordt verdacht van beleggingsfraude, waarmee een groep van honderden gedupeerden voor € 56 miljoen zou zijn opgelicht.

Volgens de FIOD zit De J. achter beleggingsvehikels Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV. Zij wist honderden consumenten te verleiden om via online broker Mugan Markets geld in de producten te steken. Die zouden een jaarrendement van 200 procent opleveren. ‘Zij houdt geïnteresseerden voor dat zij dit rendement kan behalen met de handel in koersverschillen tussen de dollar en goud,’ aldus de FIOD. Sinds 24 augustus zit De J. in hechtenis. Tegelijk met de boekhouder werden ook een man (31) uit Oosterhout en een 39-jarige man uit Tiel aangehouden. Ze worden onder meer verdacht van witwassen en verduistering. De zaak heeft de codenaam Hebburn gekregen.

Geen geld terug

Het Openbaar Ministerie gaf De J. vorige maand toestemming om gedupeerden te helpen 56 miljoen euro terug te halen bij Mugan Markets. De online broker is gevestigd op een eilandengroep in de Stille Oceaan en het is onduidelijk wie de eigenaren zijn. De terugroepactie heeft niets opgeleverd, laat advocaat Danny Snijders aan het FD weten. Hij staat een groep van 900 gedupeerden bij die zich in een stichting hebben verenigd. Snijders onderzoekt momenteel of er meer contact mogelijk is tussen De J. en Mugan Markets.