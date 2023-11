SRA-lidmaatschap voor O&W Accountants

Na een korte ballotageperiode mag O&W Accountants zich SRA-lid noemen. Het in Volkel gevestigde kantoor met zijn 15 medewerkers is met name in de regio actief op het gebied van controle- en samenstelopdrachten.

“We verheugen ons op de samenwerking met SRA”, zegt partner Cleo Rijkers AA RB. Hij vindt het van groot belang dat zijn organisatie gebruik kan maken van professionele vaktechnische ondersteuning door SRA. “Het lidmaatschap geeft de accountants van O&W extra kwaliteitsborging bij de uitvoering van het accountswerk en stelt ze mede in staat hun klanten – kleine, middelgrote en grote ondernemingen – goed te adviseren.”

Door het lidmaatschap van SRA verwacht O&W sneller in te kunnen spelen op uiteenlopende vragen van de klanten, zegt Rijkers. “En dat mede door de extra ondersteuning van SRA, denk aan de praktijkhandreikingen, tools, vaktechnische standaarden en specifieke adviezen vanuit de helpdesk van het vaktechnisch bureau”, zegt Rijkers. “Dit alles maakt dat wij garant staan voor de hoge kwaliteit die wij leveren.”