AV-Top 50 | Bouwspecialist Scab blijft trouw aan de eigen wortels

Ook buiten de top 50 bevinden zich uiteraard genoeg interessante accountantskantoren. Accountancy Vanmorgen licht er enkele uit. Zoals het Tilburgse Scab Accountants & Adviseurs, dat ooit door aannemers werd opgericht en via een stichtingsstructuur nog altijd een stevige connectie heeft met de bouw. En dit jaar ook nog eens het tiende lustrum viert.

Algemeen directeur Maarten Stubbé vertelt graag over Scab, dat staat voor Stichting Centraal Administratiekantoor voor Bouwbedrijven. Zelf kwam hij na een carrière in het bank- en verzekeringswezen ruim tien jaar geleden binnen bij het Brabantse kantoor als niet-accountant. “Daardoor heb ik mijn handen vrij om bezig te zijn met het aansturen en positioneren van het bedrijf. Het leuke aan Scab vind ik dat het in 1973 is opgericht door een aantal aannemers”, vertelt Stubbé over “zijn” accountantskantoor. “Zij hebben toen gezegd: we denken dat de branche moet worden geholpen. Aanvankelijk nog als administratiekantoor, met mensen die de aannemer hielpen met zijn administratievoering, loonadministratie en dat soort zaken. Daaraan was toen behoefte en binnen de branche bestond een dergelijk specialisme ook nog niet.”

Stichting

Die verbondenheid met de bouwsector is bij Scab in de vijftig jaar daarna altijd blijven bestaan. De aandelen van het bedrijf zijn ondergebracht in een stichting, die behalve accountants ook nog altijd wordt bestuurd door enkele aannemers. Het accountantskantoor kent dan ook geen partnerstructuur, iedereen is “gewoon” in loondienst. Stubbé: “We moeten natuurlijk wel rendement maken, want anders kun je niet investeren. Maar Scab is wat dat betreft wel duidelijk op een andere leest geschoeid dan veel anderen. Ik leg als algemeen directeur verantwoording af aan de stichting en daar hoef ik echt niet aan te komen met plannen voor andere sectoren. De agrarische kantoren zijn ondertussen bijvoorbeeld ook veel andere branches gaan bedienen, maar onze focus ligt nog altijd volledig op de bouw.”

Boutiquekantoor

Door de jaren heen deed Scab dan ook veel expertise op in de bouwsector, zoals over de complexe bouw-cao, de omgang met onderhanden werk en het controleren van jaarrekeningen. Een ander opvallend kenmerk van Scab is de specialisatie in loonadministratie en personeelsadvies. Stubbé: “Daar halen we ongeveer de helft van onze omzet uit, bij de meeste accountantskantoren is dat percentage veel lager. We hebben onze eigen software ontwikkeld, die helemaal geënt is op de bouw.”

Met in totaal ongeveer negentig mensen worden vanuit Tilburg klanten door het hele land bediend. “Afstand maakt dan toch minder uit dan expertise”, vertelt Stubbé. “Klanten zeggen vooral: ‘met jullie zit er altijd iemand tegenover mij die gewoon weet wat er bij een aannemer speelt’.” De huidige consolidatieslag in de accountancy kan hij wel volgen, ook omdat er vaak minder animo is om partner te worden. Maar Stubbé gelooft er niet in dat er voor een branchespecialist met substantie als Scab (het kantoor heeft de ambitie door te groeien naar 110 medewerkers) geen ruimte meer zou zijn. “Laat ons maar lekker dat boutiquekantoor blijven, we geloven er echt in dat we zo voor onze medewerkers én klanten mooie dingen kunnen blijven doen.”

