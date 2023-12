HET JAAR VAN (2) Joris Joppe: “Accountants die hun vak een ambacht vinden zullen het vermoedelijk lastig krijgen”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2023 en wat wensen zij voor 2024? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Joris Joppe, Managing Director bij Visma | visionplanner.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Ongetwijfeld het feit dat mijn beide kinderen nu volwassen zijn en volledig hun eigen plan hebben getrokken. We hebben dat als ouders altijd gestimuleerd en om dan te zien hoe voortvarend ze hun eigen leven aan het vormen zijn, maakt me enorm trots.

Zakelijk gezien was 2023 het jaar van focus. Visionplanner heeft nu een duidelijke strategie gericht op de rapportageprocessen van de MKB-accountancysector. Ik ben – zakelijk gezien – opgegroeid in dit domein, dus om daar samen met een fantastisch team de schouders onder te zetten geeft enorm veel voldoening.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Dat is zonder twijfel de consolidatieslag die nu gaande is. De schaalgrootte en professionalisering die daarmee gepaard gaat, is denk ik voor veel collega’s in de accountancy een fundamentele verandering. De accountants die hun vak een ambacht vinden zullen het vermoedelijk lastig krijgen. Datzelfde geldt voor schoenmaker-blijf-bij-je-leest-accountants (kijk maar eens hoeveel schoenmakers er nog over zijn). Daar staat tegenover dat als we echt iets willen betekenen op thema’s als duurzaamheid, die schaalgrootte van kantoren alleen maar kan helpen. Hoe die fusies en overnames uit gaan pakken op bijvoorbeeld personeelsverloop en kwaliteit van dienstverlening, is voor mij nog wel onduidelijk. Zeker iets om in de gaten te houden.

Wat wens je de accountancysector toe?

Ik wens dat we als sector wat genuanceerder worden bekeken en meer vertrouwen krijgen. Het is heel makkelijk om een hele sector af te serveren als er iets niet goed gaat. En er maar wat ‘botte-bijl’ regelgeving tegenaan te gooien. Ik denk dat daarmee de sector onrecht aan wordt gedaan. En, wellicht nog belangrijker, dat door dat wantrouwen de accountancy ook glans verliest. Dus ik wens de hele sector meer vertrouwen van regelgevers, toezichthouders en andere stakeholders en als gevolg ook minder regels. Volgens mij leidt dat uiteindelijk tot een beter functionerende beroepsgroep, zowel in het MKB als in de controlepraktijk.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2024?

Voor mij staat 2024 in het teken van innovatie. Uiteraard speelt AI daarin een rol – hoe kunnen we accountants productiever maken en meer werkplezier geven door generative AI op een makkelijke manier in onze software te integreren? Daarnaast kijk ik ook erg uit naar de lancering van onze nieuwe auditoplossing later in 2024. Omdat ik zelf 15 jaar in die praktijk heb gewerkt, voelt dat toch een beetje als thuiskomen. En bovendien, dat stuk van de accountancy heeft echt behoefte aan iets nieuws en dan is het tof dat we dit straks kunnen bieden.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

Ik heb nooit echt behoefte aan “opladen” na een drukke periode. Maar het kan natuurlijk nooit kwaad om jezelf te verwennen. Dat kan voor mij alle kanten op gaan. Lekker op stap gaan met mijn gezin. Iets dat met twee volwassen kinderen niet zo vaak meer gebeurt. Maar een dag winkelen In Antwerpen of Den Haag of een mooie lange fietstocht zorgen er ook wel voor dat ik er weer tegenaan kan.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Ik heb enorm veel respect voor Team Visma | Lease a bike. De manier waarop dit team haar principes heeft gedefinieerd en daarmee in staat is gebleken om enorm hoge ambities waar te maken. In een sport die zo individualistisch lijkt, hebben zij het principe “samen winnen” prioriteit gegeven en ook echt waargemaakt. Dat is als sportfan mooi om te zien maar wat mij betreft zijn er ook belangrijke ondernemerslessen uit te leren. Daarnaast vind ik de fiets een fantastische uitvinding dus dat past goed. Des te mooier dat we met Visma voorlopig nog als sponsor aan dit prachtige team verbonden mogen zijn.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2024?

Zakelijk hoop ik toch vooral het succes van Visionplanner voort te kunnen zetten. Waarbij ik succes breed definieer. Uiteraard zit dat in groei maar zeker ook in verhoging van productiviteit en werkplezier – voor onze eigen mensen en natuurlijk de gebruikers van onze software.

Succes in mijn privéleven hangt vooral samen met meer balans en tijd voor mijn gezin vinden. Af en toe ook eens rustig aan doen en vrij nemen voor een weekend weg, een concert of een lange fietstocht. Dat laatste zie ik als kleine avontuurtjes (als je accountant bent, is iets al gauw een avontuur natuurlijk). Dat soort dingen hoop ik echt meer te doen in 2024.

