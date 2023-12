HET JAAR VAN (3) Eric Mantelaers: “Hoe dan ook zal het verdienmodel drastisch veranderen en de audit fee op termijn behoorlijk gaan dalen”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2023 en wat wensen zij voor 2024? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Eric Mantelaers, hoofd Bureau Vaktechniek en audit partner bij RSM. Daarnaast is hij als bijzonder lector verbonden aan het lectoraat ‘Future-proof Auditor’ van Zuyd Hogeschool en aan de accountantsopleiding van Maastricht University en Nyenrode Business Universiteit.

Wie leerde jou in 2023 een belangrijke les?

Ik heb niet specifiek iemand die mij in 2023 een belangrijke les leerde. Wat me opvalt, is dat ik vooral leer van mensen buiten het vakgebied en buiten de groep ‘usual suspects’. Leren is voor mij vooral bewustwording. Mensen die mij bewust maken van belangrijke ontwikkelingen of aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de studenten die met een frisse blik naar de maatschappij en naar het accountantsvak kijken. Daar leer ik van. Ook mensen buiten de accountancy maken mij vaak bewust van bijzondere zaken. Martijn Zoet is hier een heel goed voorbeeld van. Ofschoon hij geen accountant is, kent hij het vakgebied erg goed. Martijn – collega-lector Zuyd Hogeschool – is zeer bedreven in technologie en data-analyse. Al pratend op en over het snijvlak van enerzijds de accountancy en anderzijds de technologie, leren we dagelijks van elkaar.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Maatschappelijk gezien krijgt duurzaamheid momenteel heel veel aandacht. De wet- en regelgeving hieromtrent is uniek te noemen. Datapunten waarover gerapporteerd moet worden zijn heel concreet benoemd in de betreffende wet- en regelgeving, hetgeen we nog niet eerder zagen. Dit maakt het mogelijk om de ‘controle’ van dit soort duurzaamheidsverslagen grotendeels te automatiseren. Dit is mogelijk omdat de vereiste datapunten zijn geconcretiseerd en dit is noodzakelijk omdat de accountants veel te weinig capaciteit hebben.

De belangrijkste ontwikkeling die zich de komende tijd binnen de accountancy zal openbaren, is dat – naar analogie van de automatisering van de ‘controle’ van duurzaamheidsverslagen – ook de controle van de financiële jaarverslagen verder zal worden geautomatiseerd. Naar mijn mening zal er een shifting komen tussen de accountants die hierin meegaan (data-driven audit) en degenen die erop vertrouwen dat het hun tijd wel zal duren. Hoe dan ook zal het verdienmodel drastisch veranderen en de audit fee op termijn behoorlijk gaan dalen.

Wat wens je de accountancysector toe?

Onze branche moet af van stigma’s zoals “we doen dit al jaren zo, dus dit blijven we doen”. Via ‘self disruption’ of ‘disruptive innovation’ moeten accountants op zoek naar betere en effectievere controlemethoden. Methoden die beter passen bij het huidige tijdsbeeld. Ik wens de sector toe dat ze mensen met andersoortige (niet-traditionele) vaardigheden en denkbeelden toelaten tot de beroepsgroep en dat ze hen stimuleren om de traditionele accountancy spreekwoordelijk op de schop te nemen en een vooral technologie- en data-gedreven auditaanpak te implementeren.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

Hard werken is voor mij nooit een probleem geweest. Waar ik de meeste energie van krijg, is de afwisseling tussen de verschillende werkzaamheden. De ene dag ben ik bij RSM bezig met het voorbereiden van de courseweek 2024, met innovatieve technologie, of met de beoordeling van trainees. De andere dag ben ik lector binnen het lectoraat Future-proof Auditor van Zuyd Hogeschool, terwijl ik de volgende dag weer voor een groep studenten accountancy sta in Maastricht. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met blaasmuziek. Ik speel bugel en cornet bij Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2024 jouw beste wensen en waarom?

Er zijn veel personen en instanties die heel veel en belangrijk werk verzetten. Hoewel op dit moment nog niet helder is wie het stokje van minister-president Rutte gaat overnemen, kan zijn opvolger wel wat succes gebruiken. Hem of haar wens ik veel wijsheid en energie toe. Na afronding van mijn opleiding bij de politie, krijg ik regelmatig een kijkje in hun ‘keuken’. De politie vervult geen gemakkelijke, edoch een heel belangrijke rol in onze maatschappij. Ook zij verdienen onze allerbeste wensen voor het komend jaar.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Ik heb heel veel energie en wil die heel graag geven en delen. Inspiratie krijg ik zodra een samenwerking gestoeld is op wederzijdse inzet en energie. Studenten accountancy mogen spreekwoordelijk ‘dag en nacht’ op me rekenen, mits zij zichzelf ook geven voor wat ze waard zijn. Van een dergelijke samenwerking krijg ik energie en inspiratie. Dat gebeurt op alle niveaus, zowel op bachelor, master of PhD niveau.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2024?

Beroepsmatig zal ik me in 2024 binnen RSM Nederland focussen op verdere innovatie om zodoende allerlei vaktechnische beslissingen binnen het controledomein datagedreven te ondersteunen, enerzijds om de kwaliteit voldoende hoog te houden (dan wel te verbeteren) en anderzijds ter verbetering van de efficiency. Binnen ons internationale netwerk lever ik via ons wereldwijde Center of Excellence een substantiële bijdrage aan de door-ontwikkeling van ons ‘global digital audit eco system’. Verder zet ik me in om binnen RSM de studerende studenten accountancy te ondersteunen bij hun studie en voor te bereiden op de verschillende (mondelinge en schriftelijke) examens, waaronder bijvoorbeeld: 1) de OAT-toets, 2) het landelijk examen financial auditing, of 3) het mondelinge geïntegreerde slotexamen.

Naast al mijn werkzaamheden voor RSM blijf ik mij ook in 2024 inzetten voor de verschillende kennisinstituten, waaronder mijn lectoraat Future-proof Auditor van Zuyd Hogeschool en de accountantsopleiding van Maastricht University. Het blijft een doorlopende uitdaging om goed onderzoek gepubliceerd te krijgen in kwalitatief hoogstaande journals. Afgezien van een beetje geluk, is een grote tijdsinvestering hier helaas onontbeerlijk.

Mijn belangrijkste privédoel is gezond blijven en regelmatig de bugel of cornet ter hand nemen.

