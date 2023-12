HET JAAR VAN (4) Pauline van Esterik: “Maak ruimte om fouten te maken en te experimenteren, om te innoveren en te leren”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2023 en wat wensen zij voor 2024? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Pauline van Esterik, directeur bij SRA.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

De worsteling, het verdriet en de eenzaamheid van een eigenaar van een kleiner SRA-kantoor (20 jaar trots lid), en de enorme emotionele en praktische impact van het besluit om vanuit kwaliteitsoverwegingen de Wta-vergunning in te leveren. Dat heeft mij diep geraakt. Ondanks dat dit kantoor zich met 15 medewerkers vanuit een duidelijke kwaliteitsperceptie drie slagen in de rondte werkt, lukt het niet om de juiste mensen binnen te halen die nodig zijn om onder meer te dealen met de stapeling van maatregelen in het wettelijke controledomein. Het verhaal van dit kantoor is exemplarisch voor veel kleinere Wta-kantoren en geeft letterlijk duiding aan ‘het mkb verzuipt’.

Wie leerde jou in 2023 een belangrijke les?

Verstandelijk weten we dit eigenlijk allemaal wel. Tot de oncoloog die ene zin uitsprak tegen mijn dierbare: ‘Gaat u maar naar huis en doe samen wat u nog wilt doen’. Het leerde mij in alle ups en downs om daadwerkelijk in het nu te leven, om geduld te hebben, én -belangrijkste- om me te richten op wat er echt toe doet. Die ene zin leidt tot oprechte, betekenisvolle gesprekken. Ook leerde ik dat alles waarvan je denkt dat het vast zit, los kan komen. Dat iets dat zo onoverkomelijk en intriest is, tegelijkertijd ook kan leiden tot zulke prachtige, hoopvolle momenten.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Grootste knelpunt bij accountantskantoren is de krapte op de arbeidsmarkt. Uit ons benchmarkonderzoek bij SRA-kantoren blijkt weliswaar een relatief hoog instroompercentage (22,5%), de uiteindelijke personeelsgroei steeg met 6,2%. De juist gekwalificeerde mensen vinden is de praktische uitdaging, de aspecten ‘cultuur’ en ‘gebrek aan vertrouwen’ in de sector vormen het strategisch vraagstuk. Daar moeten we passende antwoorden op vinden, aansluitend bij alle generaties accountants. Een nieuw beroepsprofiel en opleidingen die aansluiten bij de behoefte in de markt is daarbij van uiterst belang, evenals de balans die we moeten vinden in de effectieve inzet van automatisering en menskracht. Dat grijpt allemaal in elkaar.

Wat wens je de accountancysector toe?

Aan vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt zelf kunnen we praktisch weinig doen. Die problematiek geldt voor bijna alle branches en sectoren. Wat we wel kunnen doen in onze sector, bij alle kantoren, is draaien aan de knoppen ‘veilige cultuur’ en ‘vertrouwen’. Als we collega’s willen binden en boeien, behouden en aantrekken, hebben we dat kantelpunt nodig: Maak vanuit een veilige en open omgeving ruimte voor mensen, maak vanuit vertrouwen ruimte voor het beroep, ruimte om fouten te maken en te experimenteren, om te innoveren en te leren. Je ‘thuisvoelen’ (waar dan ook) is een existentiële behoefte. Dat thuisgevoel wens ik de brede sector toe.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2024?

In 2024 bestaat onze vereniging 35 jaar. Na zoveel jaar ervaren we nog steeds de kracht van het netwerk, van samenwerken. Samen ben je meer. In een veilige omgeving waarin kantoren elkaar vertrouwen, leren kantoren van elkaar en vindt innovatieve ontwikkeling plaats. Daarnaast genereren onze bijna 370 leden enorm veel data met elkaar. Over de eigen bedrijfsvoering, over klanten. Wanneer we die data bundelen en in context plaatsen, ontstaat er waarde. Onschatbare waarde die we in gezamenlijkheid van de vereniging kunnen inzetten, terwijl ook elk individueel SRA-kantoor de informatie kan gebruiken: om kennis te vergroten, als stuurinformatie, om klanten te adviseren.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Verandering, omdenken en samenwerking, het liefst gecombineerd met maatschappelijk relevant kunnen zijn. Of van betekenis zijn in het leven van een ander. Het inspireert en biedt voldoening om een luisterend oor te bieden of te sparren over levensvraagstukken. Ik vind het heerlijk om, al meebewegend, de kleinkinderen de ruimte te geven om de wereld te ontdekken. Mijn ogen gaan twinkelen als ik iets nieuws hoor of lees. In zijn boek Vogelvlucht deelt Scott Weidensaul revolutionaire inzichten die de kennis van vogeltrek voorgoed hebben veranderd. Wist je dat sommige strandlopers in één keer van Canada naar Venezuela kunnen vliegen? Dat is het equivalent van 126 marathons!

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2024?

Mijn streven is om van betekenis te zijn. Om iets (wat dan ook) te kunnen toevoegen aan iemands bestaan. Vanuit het SRA-adagium ‘het kan altijd beter’, bouwen we in 2024 verder aan een toekomstbestendige club van samenwerkende, lerende kantoren die vanuit gezamenlijk belang en vernieuwingskracht, innoveren en duurzaam ondernemen centraal stellen. We voeden onze autoriteit op data, kennis en kwaliteit die het fundament is voor een stevige lobbykracht. Vanuit verbinding en dialoog willen we nog beter uitdragen waarvoor SRA-kantoren staan, welke eigen dynamiek hen kenmerkt, welke excellente bijdrage zij leveren aan het mkb en op welke wijze zij in elke vezel verbonden zijn met maatschappij en samenleving.

