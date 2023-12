HET JAAR VAN (5) Fou-Khan Tsang: “De belangrijkste ontwikkeling is dat het ontbreekt aan creativiteit in de sector”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2023 en wat wensen zij voor 2024? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Fou-Khan Tsang, voorzitter van de Raad van Bestuur van Alfa Accountants en Adviseurs.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Begin dit jaar werd bij mijn vrouw Nicolette darmkanker geconstateerd, een moment waarop je leven even stilstaat. Dit jaar heeft voor mij vooral in het teken gestaan van het bijstaan van haar in de medische rollercoaster waarin je terecht komt, en waar helaas nog geen einde aan is gekomen. Je wordt geconfronteerd met de echte moeilijke keuzes van het leven die andere problemen of uitdagingen doen verbleken. Een van mijn coaches zei dit jaar dat ik door de zorgen thuis nu eindelijk harde keuzes durfde te maken over wat ik nog wel en niet doe.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Tja, ik heb daar laatst over na zitten denken en ik denk dat de belangrijkste ontwikkeling is dat het ontbreekt aan creativiteit in de sector. Kijk naar het rapport van de kwartiermakers: we maken te weinig progressie, is hun verhaal. Luister je naar accountants, dan zeggen ze: maar we doen al zoveel. Maar we doen meer van hetzelfde en dat werkt niet. Cultuur verander je niet met het zoveelste onderzoekje, maar door een keer hard onder ogen te zien wat er gebeurt als er niemand kijkt. Dat gebeurde ook bij de examenfraude, de gedachte was: daar kijkt toch niemand meer naar.

Wat wens je de accountancysector toe?

In het verlengde van mijn eerdere antwoord: meer creativiteit. Laat nu eens ruimte voor de andersdenkenden, stap nu eens uit je bubbel. Denk niet dat alles te maken heeft met vaktechniek, heb aandacht voor de zachte factoren.

Wat moeten we in 2024 echt anders gaan doen?

Stoppen met gamen en mail beantwoorden op de achterste rijen bij de accountantsdag en cursussen. Tja, ik was dit jaar wat later bij de accountantsdag en zat dus achter in de zaal. Hele rijen zaten daar gewoon heel andere dingen te doen tijdens een lezing. Ik denk: waarom kom je dan naar die dag? Dat is dan toch zonde van de tijd en ook behoorlijk onbeschoft naar diegene die een lezing staat te geven. Op de rij achter mij zat een journalist van het FD, wat voor een beeld moet hij nou hebben gekregen van onze beroepsgroep?

Welke zakelijke kansen zie je voor 2024?

2024 zal het jaar worden waar AI nog concreter gaat worden dan in 2023. Het zal vervlochten worden in steeds meer toepassingen die we gebruiken. Ik hoop zelf dat er daardoor in de eerste plaats een heleboel corveetaken weggeautomatiseerd worden. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat AI voor een deel ook een hype is, we zullen dus goed het kaf van het koren moeten scheiden.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Dit jaar raakte ik wel erg geïnspireerd door Satya Nadella, de topman van Microsoft. Knap hoe hij zag dat AI op een doorbraakpunt stond en daar full focus op geïnvesteerd heeft. En hoe hij, toen het misging bij OpenAI, heel krachtig acteerde en ik denk wel op 5 borden tegelijk aan het schaken was. Volgens mij een wijze en strategisch hele goede bestuurder.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2024?

Zoals de meesten wel weten hebben wij net bekendgemaakt dat we de intentie hebben om te fuseren met ABAB, dus daar gaat het komende jaar al mijn zakelijke aandacht naar uit. Privé blijven de zorgen rondom de gezondheid van mijn vrouw. Dus de rollercoaster stopt niet in 2023, maar zal gewoon doorgaan in 2024.

