Countus bestaat 100 jaar, “trots dat zoveel klanten vertrouwen hebben in ons”

2024 gaat als een bijzonder jaar de boeken in voor Countus Groep. Het bedrijf bestaat maar liefst 100 jaar. Op 1 mei 1924 opgericht als Het Boekhoudbureau om ondernemers te helpen hun bedrijfsvoering met cijfers te onderbouwen. Intussen is Countus uitgegroeid tot een organisatie die veel meer doet dan alleen boekhouden, meldt het kantoor: “Die al 100 jaar naast ondernemers staat bij zowel grote als kleine vraagstukken. Met als doel: ondernemers ontzorgen en laten ondernemen.”

Coöperatieve roots

In 1924 begon het bedrijf met enkele medewerkers. Inmiddels is Countus Groep uitgegroeid tot een organisatie met ruim 700 collega’s. Hoe de accountants- en adviesorganisatie dit voor elkaar heeft gekregen? Dat heeft volgens lid van de Raad van Bestuur Dijan Bruins alles te maken met de coöperatieve roots van het bedrijf. “We hebben als organisatie geen grote winst nodig”, vertelt hij. “Daardoor zijn we al een eeuw lang in staat om ondernemers tegen lage kosten onafhankelijk advies te geven. We blijven weg van politieke standpunten en staan dicht bij hen en kennen hun branche als geen ander. Ik ben trots dat zoveel klanten vertrouwen hebben in ons. Zij zijn degenen waar we het allemaal voor doen.”

Decentrale aanpak

Dicht bij klanten staan neemt Countus naar eigen zeggen letterlijk: “Met 24 vestigingen met lokale, wendbare teams verspreid over Nederland op een gezamenlijke (en zeer efficiënte) bodemplaat, kiest het bedrijf heel bewust voor een decentrale aanpak.” Bruins: “Voor klanten is het niet alleen prettig dat we fysiek dichtbij zijn, maar ook dat we op de hoogte zijn van wat er lokaal speelt. Zo kunnen we optimaal inspelen op de markt, wensen én eventuele veranderingen.”

Eigen merken

Countus kijkt goed naar de behoeften van klanten, zegt Bruins. “Daar waar de behoefte is, zijn wij. Met onze kantoren, maar ook met de aanvullende merken van de Countus Groep. Hebben klanten behoefte aan bepaalde aanvullende kennis? Bijvoorbeeld op het vlak van financiering, subsidies, ICT-ondersteuning of omgevingswet? Dan bieden we die dienstverlening aan vanuit specialistische merken. Zo kunnen we klanten optimaal van dienst zijn en groeien we samen.”

Collega’s als ambassadeurs

Niet alleen het aantal klanten is de afgelopen eeuw enorm gegroeid, ook telt Countus inmiddels meer dan 700 medewerkers. En het bedrijf blijft doorgroeien. De organisatie werft nieuw personeel met name via bestaande medewerkers. Dat betekent dat een “gewoon tevreden” Countus-collega niet voldoende is. “We rekenen op onze ambassadeurs”, zegt Bruins. “We zorgen er dan ook voor dat collega’s het goed hebben. Dat doen we door te investeren in persoonlijke ontwikkeling én constant te meten en verbeteren. Zo verwachten we ook in de komende jaren van arbeidskrapte het verschil te kunnen maken.”

“Bij Countus kennen we geen partnerstructuur”, vervolgt Bruins. “Sinds 2023 hebben we zelfs alle werknemers mede-eigenaar gemaakt. Zo belonen we betrokkenheid en laten we medewerkers meedelen in het gezamenlijke resultaat.”

Verantwoording afleggen

“Mogelijkheden en veranderingen signaleren en klanten laten ondernemen en groeien. Dat is wat Countus Groep de afgelopen 100 jaar heeft gedaan”, meldt het kantoor. “En dat binnen de mogelijkheden van de wet.” Bruins: “Wetgeving is altijd de rode draad geweest voor ons. En dat blijft zo. Ondernemers zullen altijd verantwoording moeten blijven afleggen aan de overheid. De focus daarbinnen zal wel veranderen. Denk aan de duurzaamheidsrapporten die bedrijven sinds kort moeten overleggen. En er komen nieuwe interessante vakgebieden op ons pad. IT-security bijvoorbeeld. Nu al een belangrijk aandachtspunt voor grote bedrijven, straks ook voor de kleine ondernemer. Bij Countus blijven we inhaken op behoeftes en ontwikkelingen als deze.”

Een feestje waard

100 jaar Countus, dat mag groots gevierd worden. Op de Countus-vestigingen doen collega’s dat met BBQ’s en lunches voor klanten. Maar ook voor medewerkers onderling staat er genoeg leuks op het programma, denk aan een teamtweedaagse en een groot feest in het najaar. Ook Bruins kijkt ernaar uit én is enorm trots op wat Countus bereikt heeft in de afgelopen 100 jaar. “Dat was nooit mogelijk geweest zonder onze medewerkers’, vindt hij. ‘Zij maken er iedere dag weer een succes van. Het zijn mensen met een écht Countus-hart die altijd voor elkaar klaar staan. Ik ben trots dat ik daar onderdeel van mag uitmaken.”

Benieuwd naar de hoogtepunten van 100 jaar Countus? Bekijk de tijdlijn op de website: https://www.countus.nl/over-countus/100-jaar