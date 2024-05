Bouwsector: gebouwen klimaatneutraal in 2050 niet haalbaar

Alle gebouwen in 2050 klimaatneutraal: dat is de doelstelling die de overheid voor Nederland heeft neergelegd. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) concludeert echter nu al dat dat niet gehaald gaat worden. Ook al wordt er grootscheeps geïnvesteerd, dan nog is er te weinig arbeidskracht om de aanpassingen te realiseren.

Het instituut, gefinancierd door de bouwsector, noemt de doelstelling ‘realistisch niet haalbaar’. Een investering van 375 miljard euro, waarvan 225 miljard miljard als verliesgevend is te beschouwen, zou het tij nog kunnen keren, maar: ‘Er is eenvoudig geen geloofwaardig pad voor de arbeidscapaciteit te schetsen dat hiertoe leidt. Dit geldt in nog sterkere mate voor doelen die in 2040 al (bijna) tot een klimaatneutrale gebouwde omgeving zouden moeten leiden.’

150.000 banen nodig

In de studie ‘Klimaatambities in de gebouwde omgeving’ becijfert het EIB dat 7 miljoen woningen

en 480 miljoen vierkante meter aan overige gebouwen van het aardgas moeten worden gehaald, wat de eerdergenoemde 375 miljard gaat kosten. ‘Dit is een immense opgave, maar dit is binnen een periode

van 27 jaar niet onmogelijk.’ Maar om die verduurzaming tot stand te brengen, zullen er in 2050 ruim 150.000 voltijdsbanen voor beschikbaar moeten zijn. Nu is dat nog 60.000 banen. ‘Niet valt in te zien waar deze enorme extra arbeidscapaciteit vandaan moet komen. De instroom in de technische opleidingen neemt eerder af dan toe en een enorme opschaling van buitenlandse arbeidskrachten ligt ook niet in de rede als bedacht wordt dat dezelfde vakkrachten ook voor de energietransitie elders in Europa hard nodig zullen zijn.’

Bovendien is de vraag was er met de arbeidskrachten gebeurt nadat de gebouwde omgeving klimaatneutraal is gemaakt: 100.000 werknemers zouden dan overbodig worden. Het EIB acht een deadline van 2060, dus tien jaar later, beter haalbaar. Dan is Europa nog altijd een van de koplopers. Het instituut vindt dat Azië het hardst moet werken, omdat het continent goed is voor 60% van de wereldwijde emissies.

PBL

Eerder gaf het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan dat klimaatneutraliteit in 2050 haalbaar is, maar het EIB maakt de kanttekening dat daarbij niet is gekeken naar de economische, maatschappelijke en institutionele haalbaarheid. ‘Hieronder valt. uiteraard ook de vereiste arbeidscapaciteit die in de studie van het EIB is bekeken.’