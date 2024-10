Klimaatdoelen steeds verder uit zicht voor industrie

De grote vervuilers in de industrie zijn vorig jaar minder CO2-efficiënt gaan produceren, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Daarmee wordt het steeds moeilijker voor de sector om het gestelde doel van 67% CO₂-reductie in 2030 ten opzichte van de jaren 90 te halen.

Nog maar zestien jaar uitstoten

Het kabinet heeft wel € 3 miljard opzij gezet voor de verduurzaming van de industrie, maar bedrijven komen nog niet in beweging, zo schrijft het FD. Ze willen geen geld steken in verduurzaming en wijzen naar hoge stroomnetkosten en onzekerheid over de benodigde infrastructuur. Er moet echter wel iets gebeuren, want uitstootrechten worden na 2039 niet meer uitgegeven.

Hoogleraar en lid van de Wetenschappelijke Klimaatraad Heleen de Coninck zegt verbaasd te zijn dat er nog geen paniek heerst bij de industrie. “Over zestien jaar moet de uitstoot helemaal zijn teruggedrongen. Dat klinkt lang, maar het is voor zulke omvangrijke bedrijven kort.” Zij denkt dat de sector erop gokt dat de doelen worden uitgesteld.

Bedrijven: nu niet het juiste moment

Volgens het FD zitten de meeste grote vervuilers wel aan tafel met het kabinet om over financiële overheidssteun voor verduurzaming te praten. Het zou gaan om onder meer chemiebedrijf LyondellBasell, Tata Steel, Shell, zoutproducent Nobian en kunstmestfabrikant Yara. Oliegigant BP heeft zich tijdelijk teruggetrokken omdat de gestegen rente en de hoge energieprijzen verduurzaming te duur maken. Dat vinden ook de anderen, zoals LyondellBasell. “Voor grote investeringen moeten de omstandigheden er wel naar zijn.” En groenere producten moeten wel worden afgenomen: “Je moet het vervolgens wel kwijt kunnen.” Bedrijven die plastic inkopen, kiezen omwille van de prijs nog altijd vaak voor nieuw Amerikaans of Chinees in plaats van gerecycled plastic.

Gekke prikkel

Andere bedrijven, zoals Shell en glasmaker Saint-Gobain, zetten wel stapjes. Maar niet genoeg om de verduurzamingsdoelen te halen, aldus De Coninck. Het Europese emissiehandelssysteem biedt de komende jaren nog een uitweg voor bedrijven die niet willen verduurzamen. “Natuurlijk komt er op een gegeven moment een einde aan de rechten, maar dan kan het bedrijf altijd nog besluiten de boel hier helemaal te sluiten. Dat geeft eigenlijk een gekke prikkel.”

Bron: FD