Hoe ben je met duurzaamheid in aanraking gekomen?

“Dat dateert eigenlijk al vanaf mijn jeugd. De misleidende productlabels, zoals rondom vrije uitloop eieren en “beter leven” logo’s, raakten mij. Die bewustwording over de betrouwbaarheid van consumenteninformatie heeft mij sterk beïnvloed. En dat was ook een van de redenen dat ik accountant wilde worden, voornamelijk om transparantie en integriteit in financiële informatie te bevorderen. Ongeveer twee jaar geleden, nadat ik al tien jaar in de accountancy werkte, benaderde mijn werkgever mij met de vraag of ik me op duurzaamheid wilde richten. Hoewel ik in eerste instantie twijfelde vanwege mijn persoonlijke levensstijl, zoals het feit dat ik geen vegetariër was, begon ik meer te lezen over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en realiseerde ik me dat dit precies was waarom ik accountant was geworden. Dit was mijn kans om met mijn kennis bij te dragen aan een belangrijk thema in de accountancy.“

Wat drijft jou om deze nieuwe uitdaging aan te gaan?

“Wat mij echt drijft, is de overtuiging dat accountancy meer kan en moet zijn dan alleen het rapporteren van cijfers. We hebben de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om een rol te spelen in de overgang naar een duurzamere economie. Dit betekent dat we als accountants onze scope moeten verbreden en actief moeten bijdragen aan een beter begrip van duurzaamheidsprestaties bij onze klanten. Een duurzaamheidsrapportage is niet enkel een compliance kwestie; het is een kans om bedrijven te helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun impact op de wereld. Dit strekt zich uit van milieu tot sociale verantwoordelijkheden. Door deze aspecten in onze rapportages te integreren, verhogen we de waarde van onze diensten voor stakeholders en dragen we bij aan een beter en duurzamer bedrijfsleven. Dat geeft een diepere betekenis aan ons werk.”

Aan welke duurzaamheidsinitiatieven heb je gewerkt?

“Een van de belangrijkste projecten waar ik aan heb gewerkt, is de ontwikkeling van een raamwerk voor duurzaamheidsverslaggeving binnen mijn organisatie. Dit omvatte het ontwikkelen van richtlijnen voor hoe we duurzaamheidsinformatie verzamelen, verifiëren en rapporteren. We hebben ook een reeks trainingssessies gelanceerd om onze accountants op te leiden in de nieuwe duurzaamheidsnormen en -praktijken. Daarnaast heb ik workshops en trainingen geleid voor collega-accountants om hen op te leiden over hoe ze duurzaamheidsinformatie effectief kunnen integreren en auditen. Verder heb ik bijgedragen aan het publiceren van het eerste geïntegreerde jaarverslag van Flynth, dat zowel financiële als niet-financiële (duurzaamheids)prestaties omvat.”

Wat vind jij de grootste uitdaging bij het integreren van duurzaamheid in de accountancy?

“Een van de grootste uitdagingen is het veranderen van de mindset binnen de accountancy. Veel professionals zien duurzaamheid nog steeds als een niche of als een add-on, in plaats van als een integraal onderdeel van onze verantwoordelijkheden. Er is ook een aanzienlijke leercurve verbonden aan het begrijpen van duurzaamheidskwesties, wat soms weerstand kan oproepen. Het vereist geduld en doorzettingsvermogen om deze barrières te overwinnen. Ik ben optimistisch dat duurzaamheid een steeds centralere plaats zal innemen binnen ons vakgebied. De trend naar meer transparantie en verantwoording in het bedrijfsleven is onomkeerbaar. Als accountants hebben we de kans om voorop te lopen bij het definiëren van wat goede duurzaamheidspraktijken zijn. Dit zal niet alleen onze rol als betrouwbare adviseurs versterken, maar ook bijdragen aan een duurzamere wereld.”

Hoe zie je de toekomst van duurzaamheidstoepassingen in de accountancy?

“Ik heb goede hoop dat duurzaamheidsrapportages steeds meer worden geïntegreerd in de standaard financiële rapportagepraktijken. Met nieuwe technologieën en een toenemend maatschappelijk bewustzijn, verwacht ik dat deze rapportages gedetailleerder en invloedrijker zullen worden. We zullen waarschijnlijk ook een toename zien in de vraag naar accountants die gespecialiseerd zijn in duurzaamheidsanalyses en -auditing. Wat ik zelf verder wil ontwikkelen zijn de duurzaamheidsdiensten en -tools die onze klanten niet alleen helpen bij het voldoen aan de regelgeving, maar hen ook een competitief voordeel bieden. Ook zou ik graag een leidende rol spelen bij het vormgeven van het beleid over en de normen voor de duurzaamheidsrapportage. En ik hoop een mentorrol te kunnen vervullen voor oudere accountants die zich in duurzaamheid willen specialiseren. Momenteel draag ik mijn steentje bij aan de implementatie van duurzaamheid in het accountancyonderwijs. Door actief betrokken te zijn bij het lectoraat, de Raad van de Praktijkopleidingen en door het schrijven van onderwijsmateriaal hoop ik nu en in de toekomst een bijdrage te kunnen leveren aan het opleiden van jonge accountants.”

Heeft je werk in duurzaamheid ook je persoonlijke leven beïnvloed?

“Het heeft mij bewuster gemaakt van mijn persoonlijke impact op de planeet. Door studies en meer te lezen over onderwerpen zoals planetaire grenzen, begon ik mijn dagelijkse keuzes te heroverwegen, zoals het gebruik van shampoo in plastic flessen. Ook begon ik kritischer na te denken over het nut van vliegen binnen Europa. Zo heeft mijn professionele betrokkenheid bij duurzaamheid geleid tot een verkleining van mijn eigen ecologische voetafdruk.”

Welke “tempered radical” wil jij graag in deze rubriek en waarom?

“Een “tempered radical” is in mijn ogen iemand die subtiele maar betekenisvolle veranderingen nastreeft binnen zijn of haar organisatie. In mijn geval is dat het integreren van duurzaamheidsdenken in de kern van wat we doen als accountants. Dit is geen gemakkelijke taak gezien de traditionele focus van ons beroep, maar het is een noodzakelijke om onze relevantie en impact in de moderne wereld te behouden. Erik Jan Kreuze is iemand die ik beschouw als een pionier in het integreren van IT-auditpraktijken binnen de accountancy, een gebied dat net als duurzaamheid, een revolutionaire verandering in ons vakgebied vertegenwoordigt. Zijn ervaringen en inzichten zijn naar mijn mening van grote waarde voor de lezers van deze rubriek. Vooral in het begrijpen van de synergiën tussen technologie en duurzaamheid binnen de accountancy.”

Jirina van Daal is beleidsmedewerker CSRD bij Flynth en is ook lid van de projectgroep CSRD bij de NBA. Daarnaast geeft ze les aan de HAN University of Applied Sciences en aan de Nyenrode Business Universiteit.

De interviews in deze rubriek zijn op persoonlijke titel en vertegenwoordigen daarmee niet per definitie de visie van de organisaties waaraan de geïnterviewden verbonden zijn.