Accountants en belastingadviseurs zien bui hangen na Hoge Raad-arrest

De Hoge Raad vindt het in strijd met de mensenrechten dat belastingplichtigen aangeslagen worden op basis van een fictief rendement. Daarom hebben met name beleggers, wiens rendementen sterk fluctueren per jaar en soms ver onder het veronderstelde rendement blijven, recht op teruggave van te veel betaalde belasting.

Zelf aantonen

De adder onder het gras is dat beleggers zelf moeten aantonen wat de afgelopen jaren het werkelijke rendement is geweest op hun investeringen. Het is de verwachting dat velen hiertoe een beroep zullen doen op hun accountant of belastingadviseur. Die zien hierdoor ‘bergen werk’ op zich afkomen, te meer omdat lang niet alle belastingplichtigen de benodigde gegevens bewaard zullen hebben.

Bergen werk

In afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad is de Belastingdienst gestopt met het opleggen van het merendeel van de spaartaks over de jaren 2021, 2022 en inmiddels ook 2023. ‘Er liggen nu circa 1,7 miljoen aangiften klaar,’ zegt SRA-bestuurslid Edwin de Witte tegen het ANP. ‘Veel mensen moeten we nu opnieuw aanschrijven, omdat ze moeten aantonen wat de afgelopen jaren hun werkelijke rendement op hun beleggingen was.’ In het geval van aandelenportefeuilles is dat vaak makkelijk omdat banken alles keurig bijhouden. ‘Maar voor vastgoed of andere bezittingen kan dat veel lastiger te bewijzen zijn.’

Nog niet ten einde

De Witte signaleert nog een probleem voor belastingplichtigen in de uitspraak van de Hoge Raad: ‘Beleggers moeten nu volgens de hoogste rechter belasting gaan betalen over ongerealiseerd rendement, terwijl ze dat niet altijd liquide beschikbaar hebben.’ Ook is niet duidelijk wat er met een aangifte gebeurt als de belastingplichtige geen harde bewijzen kan overleggen. De spaartaks zal Nederland nog wel even bezighouden, is de verwachting.

